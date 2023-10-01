与YG娱乐合约到期不续约！GD近日被爆签约新公司，韩网友：「YG现在要完蛋了？」

BIGBANG出身的歌手GD（G-DRAGON）在9月30日通过IG公开了近况。

照片中有一张是写著「WELCOMES G-DRAGON」字样的电子萤幕，吸引人们的视线。此前，9月28日外国媒体等曾报道说GD访问位於美国加利福尼亚州洛杉矶的华纳音乐（Warner Music）唱片办公室。

WAIT!!!!!!

WDYM WARNER RECORD WELCOMES G-DRAGON???

IS GD JOINING WARNER?????



Jeff also under Warner. Plis plis plis, paling ngga ketemu. Or colab someday. pic.twitter.com/qkwflXWxgA — Mew (@jidrugs) September 27, 2023

因此就有不少人猜测 GD 是不是和华纳音乐签约，也在韩网引发热烈讨论。韩网友：「YG现在要完蛋了...？」、「专辑给我！！！开演唱会吧」、「脱离YG是件值得祝贺的事情」、「什么都好，唱点歌吧」、「哇，我还以爲会去THEBLACKLABEL呢，拜托你出专辑吧」、「YG竟然没有GD了，好神奇」、「对经纪公司在哪里不感兴趣，就给我新歌吧」等等。

另一方面，今年5月YG季度报告书签约的歌手名单没有GD的名字，与YG的专属合约到期说、退出BIGBANG等被爆出。当时YG表示：「现在与 GD 的专属合约已经到期，对於广告等其他活动，正在通过另外的合约进行合作。在重新开始音乐活动时，会协商追加合约，YG爲此会不惜一切支援。」



而GD最后发行的个人专辑是2017年公开的EP专辑《权志龙》。今年1月，GD在新年祝福中曾表示：「今年会以各式各样的活动与大家见面，专辑也正在准备中。」时隔6年预告了个人活动。



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