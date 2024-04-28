金惠奫＆邊佑錫《背著善宰跑》成黑馬劇！盤點前6集尷尬搞笑名場面，每幕都笑到手指蜷曲 XD

在追《背著善宰跑》的朋友請舉手！由金惠奫和邊佑錫主演的《背著善宰跑》講述忠實粉絲穿越回過去試圖拯救本命的故事，雖然剛開始沒有受到太多關注，但開播後馬上變成話題度黑馬，應該有不少觀眾每週都在等更新吧！

趁著第7集播出之前，小編就帶大家來回顧一下前6集尷尬又爆笑的場面吧 XD

任素戳柳善宰的鼻孔（EP.2）

任素（金惠奫 飾）為了證明自己沒有吸煙，要柳善宰（邊佑錫 飾）聞聞自己的手指，結果戳到他的鼻孔，這幕也被網友笑稱是「韓劇中最初戳男主角鼻孔的女主角」。



任錦飾演牙醫角色，卻露出大缺牙（EP.4）

任錦（宋智浩 飾）的門牙意外被李賢珠（徐惠媛 飾）打斷，身為演員志願生的他飾演牙醫角色時，導演要他笑得燦爛一點、再喝一下咖啡，結果門牙掉在咖啡裡，露出了大缺牙 XDDD



任素幫金泰成準備的生日驚喜「告白頌」（EP.4）

再次穿越回來的任素，想起19歲的自己幫金泰成（宋建熙 飾）準備生日驚喜，但因為和店家溝通失敗，影片...就這樣在店裡播出了，告白頌的西漏（싫어）～西漏（싫어）～超級洗腦！雖然可能會成為黑歷史，但很可愛呀！



任素的內衣（EP.5）

任素為了讓柳善宰看到彩虹，就在頂樓灑水，媽媽（鄭英珠 飾）發現後就衝上去打她，期間不小心扯到正在曬乾的內衣，內衣就剛好掉到對面鄰居柳善宰的腳下 XD



任素爬到電燈上，腳踩在柳善宰的頭上（EP.5）

任素和柳善宰看完電影回家路上，任率看到媽媽和一名男子似乎在約會，兩人就躲在車後，沒想到這台車突然開走了。情急之下柳善宰躲到路燈後，任素則是爬到路燈上，以為自己踩對地方，結果是踩在柳善宰的頭上。



柳善宰被任錦踢臉後，倒地喝到一口馬格利酒秒醉（EP.6）

柳善宰在路上偶遇去幫外婆買馬格利酒的任素，柳善宰以為任素哭是因為和金泰成分手（其實是因為剝了洋蔥），還搶走了她手上那罐酒。任錦看到這幕後，跑過來踢了柳善宰的臉，手上的馬格利酒就這樣被打開，倒地的柳善宰喝到一口，竟然秒醉！



大家心中尷尬又爆笑的場面是什麼呢？來跟小編分享一下吧！奇幻愛情韓劇《背著善宰跑》逢星期一、二晚上9時30分在「黃Viu」上架，還沒開始的觀眾們，趕緊打開追劇啦！

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