G-Dragon跟韓國小姐戀愛？網揪多張「同地點拍攝照片」作證，當事人否認：「只是關係很好的兄妹」

去年開始有傳言稱GD（G-Dragon，權志龍）跟韓國小姐出身的Kim Goeun（音同「金高銀」）交往，今日據韓媒報導，兩人並非戀人，而是「關係很好的兄妹」。

據韓媒OSEN獨家，GD和Kim Goeun現在不是戀人關係，而是非常好的朋友，引用演藝界人士說法：「Kim Goeun雖然是圈外人，但認識很多演藝圈人士，其中包含GD的共同好友。 」

GD身邊人士也稱：「和本人確認過了，GD和Kim Goeun沒有在交往。 兩人不是戀人，而是關係很好的哥哥和妹妹。 希望大家不要誤會。 」



GD和Kim Goeun的戀愛傳聞始於去年夏季，有粉絲發現兩人多次PO出相似地點和背景的照片，包括相似電梯內的對鏡自拍、相似的浴缸和電視機櫃、同一角度拍攝的夕陽等等，懷疑兩人已同居。 去年7月還有人拍到兩人共同在日本大阪觀看PSG球隊比賽，更有粉絲聲稱Kim Goeun參加了去年8月18日的GD生日派對。



此外，Kim Goeun曾在2022年出戰韓國小姐宣美比賽並獲得「美」小姐榮譽（第三名），今年24周歲，和GD相差足足12歲。 目前IG追蹤人數2.6萬，曾為時尚雜誌拍攝寫真、代言美妝品牌等。





有網友稱Kim Goeun氣質頗似GD上一任女友Jennie、感歎他審美偏好不變，亦有人表示12歲相差太大、幸虧只是烏龍一場：「第一次見到GD積極否認，看來確實不是真的」「年紀不小、出道也很久了，談戀愛又怎樣」。



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