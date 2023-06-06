旗下藝人名單沒有GD的名字！YG緊急發聲明：「與GD的專屬合約已到期，會通過另外的合約進行合作」
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旗下藝人名單沒有GD的名字！YG緊急發聲明：「與GD的專屬合約已到期，會通過另外的合約進行合作」

明星   2023年6月6日   星期二11:16   Yuan  

（封面圖源：IG@xxxibgdrgn）

近日，YG娛樂公開的《季度報告書（2023.03）》在主要合約及研究開發活動中登記以2023年3月31日爲基準與YG娛樂簽約的歌手和演員。

但報告書當中沒有 GD 的名字，因此粉絲們也提出 GD 是不是沒有續約，離開 YG 娛樂的疑惑。

今日（6日）YG娛樂表示：「現在與 GD 的專屬合約已經到期，對於廣告等其他活動，正在通過另外的合約進行合作。」接著又補充道：「在重新開始音樂活動時，會協商追加合約，YG爲此會不惜一切支援。」另外，BIGBANG 成員 T.O.P、太陽、大聲和YG娛樂的合約都已經到期。

今年初， GD 曾通過官方 YouTube 頻道傳達消息，他表示：「2023年會更加努力的工作，通過各式各樣的活動與大家見面，新專輯也正在準備。新的一年，想努力成為帶著好消息來找大家的自己。」
（圖源：YouTube@OfficialGDRAGON截圖）

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