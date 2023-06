旗下藝人名單沒有GD的名字！YG緊急發聲明：「與GD的專屬合約已到期，會通過另外的合約進行合作」

近日,YG娛樂公開的《季度報告書(2023.03)》在主要合約及研究開發活動中登記以2023年3月31日爲基準與YG娛樂簽約的歌手和演員。

但報告書當中沒有 GD 的名字,因此粉絲們也提出 GD 是不是沒有續約,離開 YG 娛樂的疑惑。

GD and the Bigbang members are nowhere to be found in YG's current artists listhttps://t.co/QaEt81Dex0 pic.twitter.com/7kXZ3mjal1