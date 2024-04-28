《背著善宰跑》「白仁赫」竟然是N.Flying隊長李承協！韓網：演技自然到誤認為是新人演員

演技好到還以為是新人演員，這應該是觀眾對李承協演技最大的認可吧。

《背著善宰跑》正在熱播中，除了男女主邊佑錫和金惠奫的知名度、話題度大幅度上升之外，男三號、樂團Eclipse的隊長兼吉他手「白仁赫」也賺足了大眾的視線。 身為「善宰」的好兄弟，為對方的愛情操碎了心，兄弟告白時在房頂上撒花助陣，兄弟暗戀的女生被其他男生攙走時，立即出現擋住兄弟的視線......



「白仁赫」的扮演者實際上是樂團N.Flying的隊長、主唱兼Rapper李承協，樂團不少經典歌曲的作詞作曲全都出自他手，是位才華橫溢的藝人。

▼N.Flying 熱門曲〈屋塔房〉（Rooftop）已有五千萬的觀看次數：



而在劇中李承協也算是本色出演啦，第一集的演唱會場景全然展現了現役愛豆風貌，台風十分穩健。 雖然並非專業演員，但李承協的演技得到了廣大觀眾的認可，大家評論：「演技完全不尷尬，我以為他是一位新人演員，驚呆了」、「演技那麼好，多才多藝」、「其實我聽過N.Flying的〈屋塔房〉，但沒記住成員們的臉，沒想到主唱大人居然還演戲了」、「《背著善宰跑》ost〈Star〉就是他唱的吧，超好聽」、「善宰飛吻時他的表情笑死我了」、「他絕對是個很有才華的藝人，唱歌好聽，演技也不差，長得還帥，有一種大哥哥的穩重感，感覺性格也很好」、「如果是他演男二的話，我可能會動搖」、「什麼？《流星》裡說方言的藝人朋友居然真的是愛豆？」、「演技太自然了」、「歌手+演員，很厲害的天才愛豆」、「都去聽他的歌吧，聽完絕對不會後悔」等。

▼《背著善宰跑》OST，N.Flying〈Star〉：



▼《流星》第7集│N.Flying李承協被大媽勸酒 醉到公園只剩內褲健身│Viu韓劇線上看



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