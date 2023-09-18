《大力女子都奉順》姊妹篇《大力女子姜南順》要來了！李瑜美、金廷恩、金海淑「三代怪力女要守護江南」

《大力女子姜南順》是韓國電視劇史上第一個女性超級英雄作品《大力女子都奉順》的世界觀擴張版。

由李瑜美、金廷恩、金海淑、邕聖祐、邊佑錫主演，講述天生怪力都奉順的遠房親戚「姜南順」，與媽媽「黃金珠」和外婆「吉中干」母女三代一起，調查以江南為中心的新型毒品犯罪幕後真相，是一部搞笑犯罪對打劇。



近日公開的海報中，酷似《復仇者聯盟》的「漫撕」形象讓好奇心倍增。首先，帶著自信露出微笑揮舞著輕拳的姜南順（李瑜美 飾）的樣子引人注目，僅手無寸鐵就能消滅反派分子的她會怎樣活躍呢？騎著摩托車的黃金珠（金廷恩 飾）的氣場也是壓倒性的，外婆吉中干（金海淑 飾）以馬場洞精肉店老闆與眾不同的姿態吸引視線。

熱血刑警姜熙植（邕聖祐 飾）和陰森森的柳始悟（邊佑錫 飾）的樣子也很有趣。從手持手槍的姜熙植身上可以看出正義燃燒的內心世界，而什麼都讀不出來柳始悟的眼神，讓人非常好奇！



《大力女子姜南順》將在10月7日首播，由《酒鬼都市女人們》的金正植導演執導，《大力女子都奉順》、《有品位的她》的白美瓊編劇執筆。而《大力女子都奉順》的「狗狗CP」朴炯植＆朴寶英也會特別出演，期待可以看到他們的婚後生活呢 XD



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