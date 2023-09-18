【韓網熱帖】第33屆「首爾歌謠大賞」24年1月在曼谷舉行！韓網民：瘋了，不如改叫「曼谷歌謠大賞」

有著33年歷史的「首爾歌謠大賞」頒獎禮將首次在國外舉辦！

今日（18日），「首爾歌謠大賞」組委會宣布：「第33屆首爾歌謠大賞頒獎禮將於2024年1月2日在泰國曼谷Rajamangala National Stadium舉行，本屆頒獎禮將有20組頂尖K-POP偶像團、明星亮相，為觀眾呈獻精彩舞台。」



消息一經公開就在theqoo上引發熱議，廣大韓國網民並不希望本土頒獎禮在國外舉行。

1. 瘋了，連這種頒獎禮都被賣了

2. 這是「首爾」歌謠大賞，連頒獎禮性質都忘了嗎？

3. 看來是31日歌謠大祭典之後連夜出國

4. 現在變成了曼谷歌謠大賞

5. 哈哈哈哈哈，看來錢給的很多啊

6. 別冠上「首爾」這兩個字，明明就是造假大會

7. 在曼谷的舞台上說著「首爾歌謠大賞」，真可笑

8. 頒獎的時候記得把「首爾」兩個字去掉

9. 1月2日舉辦的話，年末本來愛豆就很忙，還要出國

10. 掛著「首爾」的名字在曼谷舉辦，不覺得丟人嗎

11. 嗯？ 我以為這個頒獎禮經常去海外舉辦，我看其他很多頒獎禮都在國外舉行啊

12. 泰國也會嘲笑我們的

13. 滾，都滾到國外去，反正你們也不會頒什麼好獎

14. 這麼跪舔國外粉絲嗎？ 不知道為什麼一定要在國外舉辦

15. 別掛著頒獎禮的名號了，不如就叫演唱會吧

16. 我就不懂了，為什麼韓國頒獎禮這麼愛去國外舉辦？？

17. 從2019年開始，這個頒獎禮就沒什麼權威性了

18. 為什麼還要說是「首爾」歌謠大賞，又不是請當地的僑胞來看，都是面向泰國國民的，不如就叫「泰國歌謠大賞吧」

19. 掛著首爾的名字在曼谷舉行，神經病

出處：https://theqoo.net/hot/2934339339?filter_mode=normal

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