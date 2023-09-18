《孽緣》曝主演陣容：朴海秀、申敏兒、李光洙、李熙俊，還有最近人氣超高的《MOVING 異能》金成均

演員陣容令人期待！

由電影《王牌計中計》、《厄憶追兇》李一亨導演執導及編劇的《孽緣》，是改編自同名網路漫畫的新電視劇，描述因意想不到的孽緣糾纏在一起的人們，各自追求慾望、毀滅彼此的犯罪驚悚劇。近期確定主演陣容：

▲朴海秀飾演在漆黑的夜晚偶然目睹意外現場，與想要掩蓋事件的男人進行交易的「目擊男」。這是朴海秀繼《毒梟聖徒》後，時隔一年回歸小螢幕。此前，他與金多美一同拍攝新電影‎《大洪水》‎。

▲申敏兒飾演兒時因意外留下創傷後遺症，現在則是外科醫生，一直處於噩夢、睡不好覺。某天，突然又遇見那個她不想再碰見的人。申敏兒近期還有另外一部作品敲定，與金永大主演愛情喜劇‎《因為不想吃虧》‎。

▲李光洙飾演在江南經營醫院的醫生，因一瞬間的事故而動搖。拍攝電視劇的同時，李光洙與金宇彬、D.O.、金基邦等好友出演的羅PD最新綜藝‎《瓜瓜豆豆》‎，將於下月（10月）13日首播。

▲李熙俊飾演毫無對策的揮霍主義者，投資看到負收益率後，被高利貸業者追趕。此前，李熙俊與朴海秀有不少合作的‎經驗‎，兩位演員還是BH娛樂的同門。

▲金成均飾演在失去工作後需要將錢送回家鄉，受到誘惑性金額的委託而動搖。金成均近期作品有《離婚律師申晟瀚》、《D.P：逃兵追緝令》等，並在ON檔的‎《MOVING 異能》‎中飾演「李在萬」。

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