《大力女子都奉顺》姊妹篇《大力女子姜南顺》要来了！李瑜美、金廷恩、金海淑「三代怪力女要守护江南」

《大力女子姜南顺》是韩国电视剧史上第一个女性超级英雄作品《大力女子都奉顺》的世界观扩张版。

由李瑜美、金廷恩、金海淑、邕圣佑、边佑锡主演，讲述天生怪力都奉顺的远房亲戚「姜南顺」，与妈妈「黄金珠」和外婆「吉中干」母女三代一起，调查以江南为中心的新型毒品犯罪幕后真相，是一部搞笑犯罪对打剧。



近日公开的海报中，酷似《复仇者联盟》的「漫撕」形象让好奇心倍增。首先，带著自信露出微笑挥舞著轻拳的姜南顺（李瑜美 饰）的样子引人注目，仅手无寸铁就能消灭反派分子的她会怎样活跃呢？骑著摩托车的黄金珠（金廷恩 饰）的气场也是压倒性的，外婆吉中干（金海淑 饰）以马场洞精肉店老板与众不同的姿态吸引视线。

热血刑警姜熙植（邕圣佑 饰）和阴森森的柳始悟（边佑锡 饰）的样子也很有趣。从手持手枪的姜熙植身上可以看出正义燃烧的内心世界，而什么都读不出来柳始悟的眼神，让人非常好奇！



《大力女子姜南顺》将在10月7日首播，由《酒鬼都市女人们》的金正植导演执导，《大力女子都奉顺》、《有品位的她》的白美琼编剧执笔。而《大力女子都奉顺》的「狗狗CP」朴炯植＆朴宝英也会特别出演，期待可以看到他们的婚后生活呢 XD



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻