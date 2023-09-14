【K社韓國小百科】丟掉不如吃掉！意大利遭藍蟹入侵一籌莫展，韓國決定進口：「做醬蟹最合適」

最近「藍蟹」這一入侵物種在地中海迅速暴增、把漁民養殖的蛤蜊吃得七零八落，意大利政府如臨大敵，無奈撥出數百萬歐元請人處理，不料韓國人一看發現了商機！

藍蟹又名青蟹或美味優遊蟹，原產於北美和中美洲沿岸海域，乘貨船來到地中海後已存在15年。 最近因氣候變暖且缺乏天敵，原本還算無害的入侵藍蟹突然呈指數級增加，大肆啃食蛤蜊和貽貝，給意大利威內托的漁業造成嚴重損失。 8月有漁民表示撈到的藍蟹比蛤蜊更多，且破壞力強的藍蟹能撕破漁網，令部份漁民甚至不敢貿然下網捕撈。



蛤蜊是意大利麵的重要食材，藍蟹則不在意大利傳統菜單中，就算捕撈上來也只能丟掉。 蛤蜊產量下降令當地政府十分困擾，上月宣佈打響「與藍蟹的戰爭」，撥出290萬歐元用於清除藍蟹和處理屍體。

威內托大區（Veneto）區長扎亞（Luca Zaia）在8月16日的記者會上展示藍蟹，表示它們「正在破壞一切、造成災難」。



The President of Veneto Luca Zaia shows a live blue crab during a press conference, an invasive species for which the Italian government is preparing laws to contain it.



August 16, 2023 pic.twitter.com/mBvSrTWvPJ — Crazy Ass Moments in Italian Politics (@CrazyItalianPol) August 16, 2023

這一消息讓韓國人大呼可惜，因為蟹類在韓國是很受歡迎的食材，料理方法從燉煮到生醃不一而足、還有很多蟹味零食，不少人開玩笑說應該把這些藍蟹運來韓國變廢為寶：「一想到能幫助意大利走出危機，眼淚就從嘴角流了下來」「向不會料理螃蟹的意大利人致以深深的感謝」「患難之時就應該互相幫助」。



據韓國進口商，藍蟹殼較厚且與韓國本地的梭子蟹十分相似，做成醬油醃蟹最為合適。 實際上韓國去年進口了近3千噸梭子蟹，其中進口量第二的突尼西亞共和國和意大利一樣沒有食蟹習慣、曾為治理入侵藍蟹頭疼不已，從2017年開始轉為將其出口給韓國等亞洲國家。

目前已有韓國商人打聽進口藍蟹的事宜。 韓國食品藥物安全部已判定該品種可食用，現在只需取樣抽驗（需10天）、選定當地包裝運輸企業，加上1個月的海運時間，最快今年10月，意大利藍蟹就將出現在韓國餐桌。



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