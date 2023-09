【K社韓國小百科】丟掉不如吃掉！意大利遭藍蟹入侵一籌莫展，韓國決定進口：「做醬蟹最合適」

最近「藍蟹」這一入侵物種在地中海迅速暴增、把漁民養殖的蛤蜊吃得七零八落,意大利政府如臨大敵,無奈撥出數百萬歐元請人處理,不料韓國人一看發現了商機!

藍蟹又名青蟹或美味優遊蟹,原產於北美和中美洲沿岸海域,乘貨船來到地中海後已存在15年。 最近因氣候變暖且缺乏天敵,原本還算無害的入侵藍蟹突然呈指數級增加,大肆啃食蛤蜊和貽貝,給意大利威內托的漁業造成嚴重損失。 8月有漁民表示撈到的藍蟹比蛤蜊更多,且破壞力強的藍蟹能撕破漁網,令部份漁民甚至不敢貿然下網捕撈。



蛤蜊是意大利麵的重要食材,藍蟹則不在意大利傳統菜單中,就算捕撈上來也只能丟掉。 蛤蜊產量下降令當地政府十分困擾,上月宣佈打響「與藍蟹的戰爭」,撥出290萬歐元用於清除藍蟹和處理屍體。

威內托大區(Veneto)區長扎亞(Luca Zaia)在8月16日的記者會上展示藍蟹,表示它們「正在破壞一切、造成災難」。



The President of Veneto Luca Zaia shows a live blue crab during a press conference, an invasive species for which the Italian government is preparing laws to contain it.



