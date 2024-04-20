【K社韓國小百科】終於不用把垃圾帶回飯店丟了！首爾政府計畫在旅遊特區增設室外垃圾桶

喝光了的水瓶丟哪裡？用過的紙巾丟哪裡？為什麼看不到垃圾桶啊？相信去過韓國旅遊的小夥伴們一定都存在過這樣的疑問吧。

在韓國各大城市的街道上，因已經實行了多年的垃圾分類制度和垃圾計量制，很少看到垃圾桶的存在，雖有，但數量極其少。 對於已經習慣了的本國居民來說，日常生活幾乎無影響。 然而首爾作為出名的旅遊城市，每年都會迎來大量國外遊客，扔垃圾也成了遊客們的難題之一，因為很少見到路邊有垃圾桶，遊客們不得不把垃圾帶回酒店丟掉。

不過，最近韓國政府宣佈將在城市街道上增設垃圾桶，以首爾為例，將在鐘路、清溪川、明洞、南大門、東大門等遊客較多的15個試點區域內配置30個新型垃圾桶。 這次安裝的垃圾桶由首爾市政府全新設計，容量是現有垃圾桶的兩倍以上，分為一般垃圾和可回收垃圾。市政府計畫在其他旅遊特區（梨泰院特區、弘大文化藝術特區、江南特區、蠶室特區）安裝類似的垃圾箱，同時還將根據市民的反應進行擴大安裝。

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據悉，首爾市政府增加垃圾桶的原因是垃圾計量制度在一定程度上得到普及，本土市民的意識提高，家庭垃圾亂丟的情況逐漸減少。 此外，隨著遊客數量增加，人流量較大的地方需要更多的公共垃圾桶。 基於以上的原因，韓國才在1995年施行垃圾計量制30年後的現在做出決定增設決定。

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