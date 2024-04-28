【K社韓國小百科】韓娛圈三大歷代級記者會，閔熙珍算一個！前有羅勳兒「脫褲」證完整、god朴俊炯哭訴「32歲談戀愛ok？」

閔熙珍大戰HYBE的新聞連日不絕，她在記者會上言辭直爽、情緒真摯，帥氣表現意外獲得網友稱讚，認為有資格與另外兩場藝人記者會並稱三大傳奇。 今天就來分享各自有何爆點！

1. 閔熙珍2024年記者會

閔熙珍作為Kpop界著名藝術總監，曾在SM工作多年、為多組偶像團體打造優質風格，轉簽HYBE後以全新風格推出女團NewJeans獲得爆炸式人氣，近日卻被HYBE爆料試圖篡奪經營權自立門戶，暗示可能發生第二個FIFTY FIFTY事件。

輿論發酵第4天，閔熙珍召開記者會正面回擊，對HYBE的質疑一一做出回應，談到公司高層打壓時氣憤不已、屢屢漏出C8等粗口，對老闆房時爀的稱謂亦從「時爀先生」逐漸變為「狗大叔」「C8崽子」「廢物崽子」，大罵高層天天喝酒打高爾夫、 用小卡等手段競爭市場，她的報銷記錄則滿是加班點的外賣，問心無愧喊話HYBE正面對質。 閔熙珍態度強硬且講話風趣，讓同為打工人的網友感到深深共鳴（熱愛狗血復仇劇的韓國人超愛），記者會後輿論風向大變，閔熙珍同款衣帽售罄，還有人把粗口發言加上beat剪成hiphop歌曲，短短兩天已有近300萬播放量。



2. 羅勳兒2008年記者會

羅勳兒是1966年出道的老牌Trot歌手，在外國可能不太有名，在韓國可是人盡皆知、被很多歌手封為榜樣的超級大前輩。 2007年，60周歲的羅勳兒突然取消年末演唱會，被傳原因是與年輕女演員有染、遭其背後的日本黑幫剪斷男根被迫養傷。

次年1月25日，羅勳兒召開記者會澄清謠言，在直播鏡頭前走上桌子、解開腰帶、拉下褲鏈：「我願意脫下褲子給大家看5分鐘，不然大家會信嗎？」羅勳兒當然沒有真的當眾脫褲，但這表演真的有夠震撼，一舉擊碎謠言。而且他親自發聲維護女演員名譽、 警告記者筆可殺人，亦樹立起相當正面的形象。 韓國娛樂圈原本對謠言採取冷處理態度，這次記者會後亦整體轉為積極採取法律措施的方向。



3. god朴俊炯2001年記者會

韓國初代偶像天團g.o.d於1999年出道，與製作人朴軫永合作打造了諸多經典名曲，靠實力站穩腳跟。 2001年隊長朴俊炯爆出與女演員戀愛，當年偶像談戀愛約等於觸犯天條，公司立即禁止其他成員與他聯絡並宣佈退團。 美國長大的朴俊炯感到十分氣憤和委屈，召開記者會哭著說：「我32歲了，OK？32歲然當然要有女朋友啊！」

後來god歌迷強烈反對，其他成員亦召開記者會要求撤回退團決定、否則他們也不會再活動。 最後，朴俊炯成為史上第一個退團後又重新加入的成員。後來這次記者會成為meme，每到新年朴俊炯都收到一堆人私信說「我32歲了」XD朴俊炯笑說當時準備了發言稿但氣到沒辦法講清楚、只顧著哭，叮囑晚輩千萬不要學他，否則就等著後悔20年吧XD



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