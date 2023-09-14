《勇敢的市民》申惠善搞笑裝淑女，私下是兇悍女英雄！又與車清華「娘娘與尚宮」再相遇
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《勇敢的市民》申惠善搞笑裝淑女，私下是兇悍女英雄！又與車清華「娘娘與尚宮」再相遇

電影   2023年9月14日   星期四17:30   草莓  

（封面圖源：Twitter@mindmark_movie截圖）

申惠善主演的電影《千萬別開門》上月底才於韓國上映（台灣明日登場），又有一部全新電影《勇敢的市民》即將推出，今（14）日發行商釋出了他與李濬榮的兩款主演海報與首支預告片。

動作片《勇敢的市民》改編自同名漫畫，講述曾是拳擊希望之星卻成為短期約聘教師的「蕭市民」，為了成為正式教師得忍受不公不義，卻又忍不住出手的故事。

說著「在這世上最簡單的事是忍耐」，但申惠善扮演的「蕭市民」卻露出一絲彆扭，而這答案從預告片可以得知；「聽好了，在這裡我就是法律」，李濬榮扮演惡霸學生「韓修剛」，和蕭市民的海報形成對比，亦預示了兩人的對立。
（圖源：Twitter@mindmark_movie）（圖源：Twitter@mindmark_movie）

預告中可見蕭市民是個直來直往的人，絕不會讓自己吃虧，然而轉個身，她就變成了「蕭老師」，極力的在生平第一個職場上裝作親切、溫柔，但不時會受到學生冷嘲熱諷，此時她會悄悄露出本性……然而，為了從約聘教師成為正式老師，她不得不忍下來，直到撞見了韓修剛的惡行惡狀，她戴上貓咪面具伸張正義！搞笑的是，聽到同事們八卦韓修剛被「戴貓咪面具的男人」修理，蕭市民表情與聲調相當逗趣，似乎不太願意被誤認為男性。
（圖源：Twitter@mindmark_movie截圖）（圖源：Twitter@mindmark_movie截圖）

預告片還有個亮點，是車清華飾演蕭市民的同事，車清華與申惠善自《哲仁王后》、‎《SNL Korea 4》與《今生也請多指教》後再相遇（實際上兩人目前也是同經紀公司），《勇敢的市民》看似和《哲仁王后》又都是喜劇劇情，不禁令人懷念起《哲仁王后》。
（圖源：Twitter@mindmark_movie截圖）

《勇敢的市民》將在10月25日於韓國院線上映。

▼預告片

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