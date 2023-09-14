【K社韩国小百科】丢掉不如吃掉！意大利遭蓝蟹入侵一筹莫展，韩国决定进口：「做酱蟹最合适」

最近「蓝蟹」这一入侵物种在地中海迅速暴增、把渔民养殖的蛤蜊吃得七零八落，意大利政府如临大敌，无奈拨出数百万欧元请人处理，不料韩国人一看发现了商机！

蓝蟹又名青蟹或美味优游蟹，原产於北美和中美洲沿岸海域，乘货船来到地中海后已存在15年。 最近因气候变暖且缺乏天敌，原本还算无害的入侵蓝蟹突然呈指数级增加，大肆啃食蛤蜊和贻贝，给意大利威内托的渔业造成严重损失。 8月有渔民表示捞到的蓝蟹比蛤蜊更多，且破坏力强的蓝蟹能撕破渔网，令部份渔民甚至不敢贸然下网捕捞。



蛤蜊是意大利面的重要食材，蓝蟹则不在意大利传统菜单中，就算捕捞上来也只能丢掉。 蛤蜊产量下降令当地政府十分困扰，上月宣布打响「与蓝蟹的战争」，拨出290万欧元用於清除蓝蟹和处理尸体。

威内托大区（Veneto）区长扎亚（Luca Zaia）在8月16日的记者会上展示蓝蟹，表示它们「正在破坏一切、造成灾难」。



The President of Veneto Luca Zaia shows a live blue crab during a press conference, an invasive species for which the Italian government is preparing laws to contain it.



August 16, 2023 pic.twitter.com/mBvSrTWvPJ — Crazy Ass Moments in Italian Politics (@CrazyItalianPol) August 16, 2023

这一消息让韩国人大呼可惜，因为蟹类在韩国是很受欢迎的食材，料理方法从炖煮到生腌不一而足、还有很多蟹味零食，不少人开玩笑说应该把这些蓝蟹运来韩国变废为宝：「一想到能帮助意大利走出危机，眼泪就从嘴角流了下来」「向不会料理螃蟹的意大利人致以深深的感谢」「患难之时就应该互相帮助」。



据韩国进口商，蓝蟹壳较厚且与韩国本地的梭子蟹十分相似，做成酱油腌蟹最为合适。 实际上韩国去年进口了近3千吨梭子蟹，其中进口量第二的突尼西亚共和国和意大利一样没有食蟹习惯、曾为治理入侵蓝蟹头疼不已，从2017年开始转为将其出口给韩国等亚洲国家。

目前已有韩国商人打听进口蓝蟹的事宜。 韩国食品药物安全部已判定该品种可食用，现在只需取样抽验（需10天）、选定当地包装运输企业，加上1个月的海运时间，最快今年10月，意大利蓝蟹就将出现在韩国餐桌。



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