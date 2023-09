【K社韩国小百科】丢掉不如吃掉！意大利遭蓝蟹入侵一筹莫展，韩国决定进口：「做酱蟹最合适」

最近「蓝蟹」这一入侵物种在地中海迅速暴增、把渔民养殖的蛤蜊吃得七零八落,意大利政府如临大敌,无奈拨出数百万欧元请人处理,不料韩国人一看发现了商机!

蓝蟹又名青蟹或美味优游蟹,原产於北美和中美洲沿岸海域,乘货船来到地中海后已存在15年。 最近因气候变暖且缺乏天敌,原本还算无害的入侵蓝蟹突然呈指数级增加,大肆啃食蛤蜊和贻贝,给意大利威内托的渔业造成严重损失。 8月有渔民表示捞到的蓝蟹比蛤蜊更多,且破坏力强的蓝蟹能撕破渔网,令部份渔民甚至不敢贸然下网捕捞。



蛤蜊是意大利面的重要食材,蓝蟹则不在意大利传统菜单中,就算捕捞上来也只能丢掉。 蛤蜊产量下降令当地政府十分困扰,上月宣布打响「与蓝蟹的战争」,拨出290万欧元用於清除蓝蟹和处理尸体。

威内托大区(Veneto)区长扎亚(Luca Zaia)在8月16日的记者会上展示蓝蟹,表示它们「正在破坏一切、造成灾难」。



The President of Veneto Luca Zaia shows a live blue crab during a press conference, an invasive species for which the Italian government is preparing laws to contain it.



