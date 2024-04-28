韓出道女偶像Haru在日本夜總會當陪酒女，所屬團NATURE宣佈解散！本人回應：「為人生目標努力中」

韓國9人女團NATURE出道6年未能引起太大關注，最後一次活動也在去年9月結束。 近日有人發現日籍成員Haru居然在日本某夜總會當公關小姐，引起網友震驚。

日本的夜總會（Kyabakura，キャバクラ）是一種按小時計費的風俗店，有公關小姐陪客人飲酒唱歌。 仙台市某夜總會在TikTok上載了介紹店內女公關的影片，其中一位藝名「Sakura Ruru」的女子自稱從18歲開始當了6年Kpop偶像歌手，目前以俱樂部孃身份工作了3個月，目標是賺夠錢建立自己的舞蹈工作室。



有網友認出該女子正是韓國女團NATURE的日籍成員、主領舞兼副唱Haru（安倍 春野）。 該夜總會網站也公開了她的的個人信息，生日2月21日、血型是B型，均與Haru一致。



引發關注後，NATURE所屬社 n.CH 娛樂26日回復媒體稱Haru已回到日本、正在確認事實，Haru則通過SNS委婉表示現在有些話還不能說、請大家稍等一下。



第二天，n. CH娛樂就在NATURE粉絲官咖發佈了解散公告，稱與成員們就未來活動及活動可能性進行了深度溝通，經過長時間的思考和討論，最終決定結束組合活動。 9位成員中只有Sohee（金昭希）繼續留在公司發展音樂和演技等事業。

Haru也通過SNS透露心境：「我正在為人生目標而努力，請給予我溫暖的視線。 在現在的店裡能遇到帥氣的客人、工作很開心，請大家放心。 」



NATURE於2018年出道，包含7位韓國成員、1名中國成員、1名日本成員，一開始走青春路線但未能獲得關注，隨後撞上新冠大流行，活動進一步受阻。 最後一張專輯是2022年11月發行的迷你三輯，最後一次公演活動也在去年9月結束。



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