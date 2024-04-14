【K社韓國小百科】韓劇「老演員」中央高中，百年校史獲封「史跡」、《鬼怪》《低谷醫生》《背著善宰跑》還有GFRIEND MV都是在這裡取景！

最近新開播的《背著善宰跑》再次讓人見識韓劇「晴天下雨」唯美鏡頭的魅力，劇中的校園背景也十分漂亮，仔細一看取景地其實是韓劇迷和Kpop迷很熟悉的「老演員」！XD

這所學校就是位於北村韓屋村附近的私立男校「中央高中」。 中央高中始建於1908年日據時期，由全國國民和各地愛國志士共同籌資，是韓國第一所民立私校。校園中間的本館曾在1934年因火災損毀，現在大家看到的二層石造建築是1937年重建的模樣，已被收錄為國家遺產「史跡281號」。

因景觀優美，中央高中早在21世紀初就開始「涉足影視圈」，從2002年經典韓劇《冬季戀歌》：



2003年電影《緣起不滅》（港譯：假如愛有天意）孫藝珍練習小提琴的教室：



到2017年《鬼怪》女主池恩倬的高中：



2021年《那年，我們的夏天》男女主角的高中，還被小雄畫下來：





今年的《低谷醫生》以及開頭提到的《背著善宰跑》都在中央高中取景，見證了無數韓劇CP的青蔥時光：



除了韓劇和電影，中央高中也「進軍」Kpop領域，女團GFRIEND「學校三部曲」最後一首歌《時間流逝（Rough）》的MV群舞外景就是本館背面：



2020年Stray Kids《即使是傻瓜也知道》MV也有在中央高中拍攝：



中央高中乍一看與延世大學、高麗大學很像，同樣是歐洲中世紀哥特風建築、外墻爬滿植物、前方同樣有座銅像。會像不是沒有原因，中央高中和高麗大學隸屬同一個教育財團「學校法人 高麗中央學院」，創辦人之一金性洙先後收購了中央高中和高麗大學，高中本館遭火災焚毀後，金性洙便請來高麗大學本館的建築師朴東鎭重新設計建造，體現了這位建築師強烈的個人風格。

小編認為區分它們的關鍵是，中央高中是2層樓（上），高麗大學是3層樓（下）：



延世大學本館（上）和延禧館（下）的屋頂都是光禿禿，沒有前兩所學校那樣的尖頂窗戶：



需要註意，中央高中週一到週五因學生上課不允許外人進入，週末和假日就可以入內參觀啦！去一趟可以打卡好多劇XD還有哪些韓劇或MV在這裡取景，歡迎大家留言分享哦！

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