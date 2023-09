BLACKPINK獲美國MTV VMA頒「年度樂團&最佳編舞」，防彈少年團BTS柾國&Stray Kids&TXT拿下「最佳夏日歌曲」等

2023 MTV音樂錄影帶大獎(英語:MTV Video Music Award)當地時間12日於美國昨晚於紐澤西Prudential Center盛大舉辦,多組韓國偶像藝人斬獲重要獎項。

BLACKPINK拿下「年度樂團」和「最佳編舞」(Pink Venom)兩大獎項。 「年度樂團」是2019年新設獎項,連續4年都被BTS防彈少年團佔據,BLACKPINK成為第一個獲此榮譽的K-POP女團。



防彈少年團BTS成員田柾國憑SOLO單曲《Seven》擊敗碧昂絲(Beyonce)和怪奇比莉(Billie Eilish)奪得「最佳夏日歌曲」。 2021年BTS也曾以《Butter》獲得這一獎項。



Stray Kids憑《S-Class》獲得「最佳韓流音樂錄影帶」獎,擊敗aespa《Girls》、BLACKPINK《Pink Venom》、FIFTY FIFTY《Cupid》、SEVENTEEN《Super》、TOMORROW X TOGETHER《Sugar Rush Ride》等眾多有力對手,並在頒獎禮帶來《S-Class》精彩表演。



TOMORROW X TOGETHER首次出席MTV VMA頒獎禮,憑《Sugar Rush Ride》斬獲「PUSH年度最佳表演」獎。 TXT還與巴西歌手安妮塔(Anitta)合作帶來新歌《Back for More》的第一次表演,成為K-POP史上出道後最短時間登上該舞台的偶像團。



