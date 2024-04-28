【雷】《背著善哉跑》高中的他終究還是站上舞台！小率叫善宰「自私一點」，卻無力接受這份感情（EP.5-6）

tvN月火劇《背著善宰跑》講述因疲憊的生活而結束生命的頂級男明星，和為了救活他而回到過去的熱血粉絲所展開的奇幻愛情故事。 這兩集收視率穩定在3.4%，感覺要開始虐了T^T

*以下包含第5、6集關鍵內容！



時光膠囊

小率和善宰一起埋下時光膠囊，叮囑他2023年1月1日才能打開，希望改變他的未來。



小率和善宰家人怕他難過，努力不讓他看到奧運會遊泳比賽轉播，但善宰終究還是看到。 不過他並沒有感到後悔，只覺得在乎他感受的小率十分可愛。 小率因年幼失去父親、後來不能走路，一直沒學會騎單車，這一次也在善宰幫助下學會，十分開心。



無法接受的自私

校園樂隊Eclipse的主唱突然缺席，白仁赫找善宰頂上，觀眾席裡的小率仿彿看到未來的明星善宰，擔心無法改變他當歌手的命運。 善宰表示只是為了贏一部手機給小率，小率生氣地叫他少為別人著想、多一些自私。





次日小率在mp3裡聽到善宰在泳池邊的告白，同時善宰出現在面前，自稱自私地叫她和金太成分手。 小率從未想過善宰會喜歡自己，想到終究會回到未來，狠心拒絕了善宰。 愣住的善宰和躲起來爆哭的小率好讓人心疼T^T



綁架？

小率家附近出現女子被害案件，圍觀人群裡就有撿走小率手機的計程車司機。 司機打電話給小率奶奶說要歸還手機，問到了住家地址。

到了原本出事這天，小率堅持無論如何都不出門，但晚上善宰約她談話、天又下起暴雨，小率還是拿著傘走了出去，不料在小巷中遇到那輛計程車！等到善宰找過來時，只看到丟在地上的雨傘...

下集預告裡，小率似乎成功改變命運，不僅雙腿完好無損，還進入電影公司工作。 不過大明星善宰似乎因為小率的原因不願出演，還問：「妳是誰？我們認識嗎？」難道善宰也失憶了？還是因為被穿越回來的小率「玩弄」兩次感情，由愛生恨了呢？《背著善宰跑》每週一二更新，香港觀眾可在黃VIU煲劇平台追看！



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