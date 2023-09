《驅魔麵館2》「都哈娜」回歸「歌手金世正」MV化身超正殺手！Showcase赤腳熱舞性感變身

金世正主演的《驅魔麵館2:全面回擊》昨(3)日晚間完結,今(4)日她便回歸歌手身分,發行新專輯《門》。

《門》為金世正首張正規專輯,是她自2021年3月發行的迷你二輯《I'm》後,睽違近2年半正式回歸,期間曾與前輩歌手張慧珍推出合唱曲〈To Me〉,或是替自己主演的電視劇《社內相親》與《驅魔麵館2》獻唱OST。



Showcase(發行紀念表演秀)上,介紹這張專輯,金世正表示「比上一張專輯更加勇敢了,也更加相信自己,專輯概念比起開朗的形象,反倒想表現出孤獨、不安、傷痛等情緒。雙主打歌中,〈Top or Cliff〉是從知名好萊塢電影《黑天鵝》取得靈感而作的歌曲,想傳達一名女性為了登上顛峰而將自己逼向懸崖,〈航海〉則是清涼、充滿希望的愛爾蘭風格流行搖滾樂曲,想表達朝著未知世界前進的心動。



〈航海〉MV已在上月29日搶先發布,〈Top or Cliff〉MV則在稍早台灣時間5點釋出,完整專輯同時公開。不同於〈航海〉MV的歡快與溫馨,〈Top or Cliff〉MV她穿著白色禮服化身超強女殺手,再次展現「超殺」動作戲演技。而Showcase上,金世正赤腳表演了〈Top or Cliff〉舞台驚豔全場,搭配黑色平口禮服與黑色透膚手套,讓現場媒體紛紛以「性感」、「蛇蠍美人」形容。



▼〈航海〉MV



▼〈Top or Cliff〉MV



▼更多Showcase現場照



