金宇碩才認愛同劇演員姜娜言，突被爆與April李玹珠、金世正親密合照

UP10TION、《PRODUCE X 101》X1出身的歌手兼演員金宇碩（又譯：金佑錫）目前入伍服役中，服役前才被爆出和同檔劇《0課時是Inssa Time》對手演員姜娜言假戲真做，昨晚（10日）突然又被流出和April前成員李玹珠及金世正過往親密合照。

X一名網友「수파두파」（@SUPADUPAMY）突然發布金宇碩與李玹珠的親密合照寫「暈，金宇碩和April的李玹珠交往過啊」，照片裡可見兩人相當親暱坐在床上邊刷牙邊自拍。該文破萬轉發，轉發留言有人說「看來你喜歡可愛類型」、「很相配……」、「這太過分了，明知道金宇碩正和另個女生交往，為什麼還發這個……」、「金宇碩在軍隊睡得很香，早上起來會很震驚顆顆顆」，也有人認為照片是合成的，尤其第二張有隻明顯P上去的手，不過也有人說那隻手是當時流行的某個濾鏡。



헐 김우석이랑 에이프릴 이현주 사겼구나 pic.twitter.com/7qzv8oS7XV — 수파두파 (@SUPADUPAMY) December 10, 2024

意外的是滿多網友往金宇碩的性向討論去，「Gay和Lesbian要怎麼交往？？？」、「果然同性戀是錯覺」、「竭盡全力隱瞞是同性戀」、「不是公開戀情了嗎，怎麼說是gay」、「為了不被發現性取向計畫好的行動，我給高度評價」……等等。

金宇碩不僅和李玹珠的合照流出，和《PRODUCE 101》I.O.I、gugudan出身且曾演《社內相親》等熱門韓劇的金世正，親暱合照也被同個網友公開說：「96s gugudan金世正……」暗指同齡的兩人過去也交往過，轉發留言包括「到底和多少人交往啊顆顆」、「金宇碩和至親吵架了？這種程度好像是熟人太生氣才能公會的照片」、「宇碩快點和朋友和好吧，不管怎樣好像很生氣」、「C8金宇碩除了我都交往了」。



不過更多網友反彈了，不僅說照片是合成的，也說兩人就是「姐妹」，留言如「不是……不是真的異性，而是同性朋友友情照的感覺，刷牙的照片也是……」、「不是，那應該就是很要好的朋友吧c8顆顆顆顆顆，我也和異性朋友那樣拍照，瘋子」、「看起來是姐妹自拍」、「不要發瘋了，瘋子啊，金宇碩只有曹承衍（金宇碩X1隊友），什麼都不知道就不要那麼囂張了……」、「應該是姐妹」。

另外，事情傳到論壇Pann，有人指出爆料的網友「수파두파」散布的東西不可信，因為他曾烏龍爆出fromis_9盧知宣和一名男子交往，結果男子是盧知宣親哥哥。

▼「수파두파」曾發布盧知宣哥哥的澄清內容並道歉未查證清楚



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