黃Viu熱播韓劇《無用的謊言》141地區排名第一，金所泫&黃旼炫吻出高收視！！

由金所泫和黃旼炫攜手主演的Viu Original原創韓劇《無用的謊言》開播以來深受觀眾喜愛，近日更在日本、印尼、馬來西亞等141個地區及國家榮登OTT平台收視冠軍，紅出國際！劇集將於月中迎來大結局，香港觀眾可以透過「黃Viu煲劇平台」免費收看。

自揭「殺人」秘密

隨著《無用的謊言》步入尾聲，主線劇情亦更見緊湊！說謊者獵人穆率熙（金所泫 飾）和神秘音樂人金道河（黃旼炫 飾）陷入「友達以上、戀人未滿」的關係，此時率熙的「測謊雷達」卻響起警號，令她懷疑道河就是殺害前女友的犯人！為了釋除率熙的疑慮，道河向她剖白了自己的戀愛故事：道河的前女友嚴智因為遠距離戀愛而缺乏安全感，期後更以死相逼，令他陷入巨大的壓力中；某天二人發生激烈爭執後，嚴智意外身亡，令道河非常自責，當下更向警方認罪，從此背上殺人嫌疑犯之名！率熙聞言後非常心痛，二人也在經歷各種風波後，確認了戀愛關係；這時嚴智的屍體卻被挖出，道河再被推上輿論的風口浪尖⋯⋯



「道率CP」感情升溫，還在第九集迎來甜蜜初吻刺激收視！日前劇組也公開了二人吻戲的幕後花絮，只見黃旼炫拍攝後馬上用手遮掩雙眼、紅都面晒，更被導演指他忘記用手撫摸女方面頰，看來相當緊張，對此他害羞表示：「把對方的臉看得太清楚了！」金所泫也笑言：「太害羞了，所以才會分得很開！」



「穆率熙」風受追捧

為切合角色設定，「穆率熙」的穿著多以韓國平價品牌為主，主打青春率性、貼地但有個性，加上每件單品售價僅港幣數百元，令一眾小資女可以無痛入手，難怪引發韓妹爭相仿效！穿厭了Y2K風格的絲打，不妨透過《無用的謊言》學習金所泫的轉季穿搭吧！



Viu Original原創愛情懸疑韓劇《無用的謊言》講逢星期一、二晚上9時15分在「黃Viu」上架，香港觀眾亦可免費收看《戀人》、《等待了很久》、《優雅的帝國》、《殘酷的實習生》和《純情拳擊手》等人氣韓劇。

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