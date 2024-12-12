《酒醉羅曼史》圓滿大結局：金世正離職開啟全新人生，李鍾元抱得美人歸！（EP.11-12）

《酒醉羅曼史》中金世正和李鍾元在經歷了極限衝突後，終於走向了幸福。

11集中，尹珉主（李鍾元 飾）在面臨新產品大量生產的任務時，仍抽空與戀人蔡龍珠（金世正飾）度過了甜蜜時光。 即使一開始表情嚴肅、陷入苦惱，但一見到蔡龍珠便立刻露出微笑。 然而甜蜜的時刻稍縱即逝，尹珉主和蔡龍珠因新產品的發佈產生了激烈對立。 在啤酒品質出現問題的情況下，重視口感的尹珉主與看重與批發商承諾的蔡龍珠產生了價值觀衝突。 平時是溫柔男友的尹珉主，在啤酒問題上卻堅持身為釀酒大師的固執，展現出了與眾不同的魅力與魄力。



一向在啤酒問題上毫不妥協的尹珉主在冷戰結束後卻率先道歉。 他握住提出「暫時分開」建議的蔡龍珠的手，堅定地表達了不願意分手的決心。



第12集，蔡龍珠與吳贊輝（白成哲 飾）一同直面由白木酒業雇傭的惡劣廠商。兩人展現出王牌般的實力，順利解決了問題，為事件畫上句號。TF團隊剩下的任務是讓失去人心的「Together」品牌起死回生。 在全體成員的努力下，「Together」首批貨物成功售罄，新產品的推出大獲成功。然而蔡龍珠最後的挑戰是應對釜山分店的關閉問題。 在與前輩姜范（柳元雨 飾）促膝長談之後，蔡龍珠放下了釜山分店的重擔，並最終決定離開公司。



辭職申請被批準后，蔡龍珠從同事們的告別中感受到輕鬆。 當她投入尹珉主懷中，過往努力奔跑的記憶如走馬燈般掠過，她終於流下了淚水。重新回歸釀酒師生活的尹珉主，通過「一日課堂」與他人分享並享受啤酒。 他與父親尹昌錫（李基英 飾）也從曾經的疏遠關係逐漸變得時而拌嘴、時而溫馨，形成了和睦的父子關係。



蔡龍珠也開啟了新的人生，她從小型啤酒廠引入啤酒並在酒瓶專賣店中展示。「用你的名字，用我的名字，也用他們的名字，活在今日。為了美麗而輝煌的我們」，在蔡龍珠與尹珉主的旁白中，TF團隊成員們各自的成長軌跡交織出動人結尾，為觀眾留下了無限遐想與期盼。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞