《驱魔面馆2》「都哈娜」回归「歌手金世正」MV化身超正杀手！Showcase赤脚热舞性感变身

金世正主演的《驱魔面馆2:全面回击》昨(3)日晚间完结,今(4)日她便回归歌手身分,发行新专辑《门》。

《门》为金世正首张正规专辑,是她自2021年3月发行的迷你二辑《I'm》后,睽违近2年半正式回归,期间曾与前辈歌手张慧珍推出合唱曲〈To Me〉,或是替自己主演的电视剧《社内相亲》与《驱魔面馆2》献唱OST。



Showcase(发行纪念表演秀)上,介绍这张专辑,金世正表示「比上一张专辑更加勇敢了,也更加相信自己,专辑概念比起开朗的形象,反倒想表现出孤独、不安、伤痛等情绪。双主打歌中,〈Top or Cliff〉是从知名好莱坞电影《黑天鹅》取得灵感而作的歌曲,想传达一名女性为了登上颠峰而将自己逼向悬崖,〈航海〉则是清凉、充满希望的爱尔兰风格流行摇滚乐曲,想表达朝著未知世界前进的心动。



〈航海〉MV已在上月29日抢先发布,〈Top or Cliff〉MV则在稍早台湾时间5点释出,完整专辑同时公开。不同於〈航海〉MV的欢快与温馨,〈Top or Cliff〉MV她穿著白色礼服化身超强女杀手,再次展现「超杀」动作戏演技。而Showcase上,金世正赤脚表演了〈Top or Cliff〉舞台惊艳全场,搭配黑色平口礼服与黑色透肤手套,让现场媒体纷纷以「性感」、「蛇蝎美人」形容。



▼〈航海〉MV



▼〈Top or Cliff〉MV



▼更多Showcase现场照



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻