實現TOMOON願望，ONEUS親身大跳TikTok近2700萬次「ERASE ME」！

韓國最寶貝可愛的「動物系男團」ONEUS，五位人氣陽光成員抒澔、LEE DO、建熙、煥雄與XION，於9/2來台舉辦「ONEUS 2023 1ST WORLD TOUR 'REACH FOR US' in TAIPEI」！擁著大勢之姿的他們，自出道以來便深受TOMOON（官粉名）喜愛，自昨天中午抵達桃機，隨即遇到媒體與粉絲駐足等候，親切的他們立刻頻頻揮手展現天花板級親和力，帥氣臉蛋下笑容始終沒停過，讓特別前來接機的粉絲開心不已！

透過作品與社群互動，讓ONEUS格外跟粉絲親近，每位成員還被粉絲制訂了俏皮的動物圖騰象徵，例如松鼠的抒澔、小雞的LEE DO、兔子的建熙、老虎的煥雄以及汪汪的XION，加上最新的第九張迷你專輯「PYGMALION」主打曲「ERASE ME」，至今已在TikTok累積點擊率近2700萬次，當然ONEUS沒讓粉絲失望，超人氣的「ERASE ME」直接跳好跳滿，超珍貴的視覺享受，讓台下粉絲尖叫到直接沙啞！成員煥雄帶頭直接用字正腔圓的中文說：「終於我們ONEUS來到台北了，台北的TOMOON你們想我們了嗎？請給我們大聲歡呼！」，還加碼用到地台語說：「TOMOON達給厚！哇系煥雄！（TOMOON大家好！我是煥雄！）」，而建熙則說：「我真的嚇了一大跳，大家的尖叫聲真的太大聲了，剛剛登場時就很大聲，我們開始唱歌又變得更大聲，我們走到前面，大家的聲音又變得更大聲了！但最讓我嚇一跳的是，我們的TOMOON跟著一起唱時，你們的發音非常的標準！」。



除了親自與台下所有「TOMOON」甜寵互動，ONEUS誠意滿滿，一連演唱了「Bring it on」、「COME BACK HOME」、「Intro : Who got the Joker」、「Full Moon」、「ERASE ME」、「Unforgettable」、「STUPID LOVE」、「Skydivin」、「Red Thread」、「Youth」、「Halley's Comet」、「Intro : EDEN」、「Same Scent」、「月下美人 : LUNA」、「LIT」、「BLACK MIRROR」、「No diggity」等人氣好歌，讓整個活動從開始到結束都毫無冷場，當落下最後一首歌，並表演完成後，ONEUS還是超級捨不得「TOMOON」不停大喊ENCORE，又再次現身舞台，並加碼演唱了「Life is Beautiful」與「Last Song」兩首歌，洋洋灑灑二十首作品，毫無保留送給阿 在場破千名粉絲，讓大家都覺得不虛此行！



這次「ONEUS 2023 1ST WORLD TOUR 'REACH FOR US' in TAIPEI」，ONEUS五個大男孩超開心，除了近距離與粉絲攜手記錄這一刻外，最感動莫過於當中不少比鐵粉還鐵的「金牌粉」也到了現場，其中還有是從ONEUS出道第一天便支持至今的粉絲，五年光景下，粉絲也從小國三到現在已是大學生，從以前是拿父母給的零用錢來支持ONEUS，這次卻是用自己一步一腳印打工來的錢支持他們，無疑也為這場活動增添了小小的溫馨！最後ONEUS同時透露，要把大家滿滿的祝福全部帶走，並承諾未來會推出更多好的作品，成功舉辦完活動後，ONEUS離台班機不公開。

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