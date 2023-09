實現TOMOON願望，ONEUS親身大跳TikTok近2700萬次「ERASE ME」！

韓國最寶貝可愛的「動物系男團」ONEUS,五位人氣陽光成員抒澔、LEE DO、建熙、煥雄與XION,於9/2來台舉辦「ONEUS 2023 1ST WORLD TOUR 'REACH FOR US' in TAIPEI」!擁著大勢之姿的他們,自出道以來便深受TOMOON(官粉名)喜愛,自昨天中午抵達桃機,隨即遇到媒體與粉絲駐足等候,親切的他們立刻頻頻揮手展現天花板級親和力,帥氣臉蛋下笑容始終沒停過,讓特別前來接機的粉絲開心不已!

透過作品與社群互動,讓ONEUS格外跟粉絲親近,每位成員還被粉絲制訂了俏皮的動物圖騰象徵,例如松鼠的抒澔、小雞的LEE DO、兔子的建熙、老虎的煥雄以及汪汪的XION,加上最新的第九張迷你專輯「PYGMALION」主打曲「ERASE ME」,至今已在TikTok累積點擊率近2700萬次,當然ONEUS沒讓粉絲失望,超人氣的「ERASE ME」直接跳好跳滿,超珍貴的視覺享受,讓台下粉絲尖叫到直接沙啞!成員煥雄帶頭直接用字正腔圓的中文說:「終於我們ONEUS來到台北了,台北的TOMOON你們想我們了嗎?請給我們大聲歡呼!」,還加碼用到地台語說:「TOMOON達給厚!哇系煥雄!(TOMOON大家好!我是煥雄!)」,而建熙則說:「我真的嚇了一大跳,大家的尖叫聲真的太大聲了,剛剛登場時就很大聲,我們開始唱歌又變得更大聲,我們走到前面,大家的聲音又變得更大聲了!但最讓我嚇一跳的是,我們的TOMOON跟著一起唱時,你們的發音非常的標準!」。



除了親自與台下所有「TOMOON」甜寵互動,ONEUS誠意滿滿,一連演唱了「Bring it on」、「COME BACK HOME」、「Intro : Who got the Joker」、「Full Moon」、「ERASE ME」、「Unforgettable」、「STUPID LOVE」、「Skydivin」、「Red Thread」、「Youth」、「Halley's Comet」、「Intro : EDEN」、「Same Scent」、「月下美人 : LUNA」、「LIT」、「BLACK MIRROR」、「No diggity」等人氣好歌,讓整個活動從開始到結束都毫無冷場,當落下最後一首歌,並表演完成後,ONEUS還是超級捨不得「TOMOON」不停大喊ENCORE,又再次現身舞台,並加碼演唱了「Life is Beautiful」與「Last Song」兩首歌,洋洋灑灑二十首作品,毫無保留送給阿 在場破千名粉絲,讓大家都覺得不虛此行!



這次「ONEUS 2023 1ST WORLD TOUR 'REACH FOR US' in TAIPEI」,ONEUS五個大男孩超開心,除了近距離與粉絲攜手記錄這一刻外,最感動莫過於當中不少比鐵粉還鐵的「金牌粉」也到了現場,其中還有是從ONEUS出道第一天便支持至今的粉絲,五年光景下,粉絲也從小國三到現在已是大學生,從以前是拿父母給的零用錢來支持ONEUS,這次卻是用自己一步一腳印打工來的錢支持他們,無疑也為這場活動增添了小小的溫馨!最後ONEUS同時透露,要把大家滿滿的祝福全部帶走,並承諾未來會推出更多好的作品,成功舉辦完活動後,ONEUS離台班機不公開。

