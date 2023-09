柳演錫出道20週年見面會！《機醫》99s驚喜登場～還一起演唱OST，劇迷：「想看第三季、又被治癒了」

柳演錫2日在延世大學舉行出道20週年粉絲見面會《柳演錫的理解》(유연석의 이해),與粉絲們一起度過特別的瞬間。

柳演錫在粉絲們的歡呼聲中隨着樂隊現場演奏,唱著〈醉中告白〉登場,他也先向長時間等待粉絲見面會的粉絲們表示感謝。而《機智醫生生活》的申沅昊導演和「美都和遮陽傘」成員們(曹政奭、鄭敬淏、金大明、田美都)也作為驚喜嘉賓登場。



在見面會上,田美都先推著蛋糕出來,其他人依序走在後面,氣氛看起來超溫馨呀!他們還一起演唱《機智醫生生活》的OST〈Me to You, You to Me〉,田美都可能太緊張,進歌進了三次,不過...五人終於又聚在一起,讓劇迷們激動表示:「99s Forever」、「竟然還可以在看到五人幫的Live」、「這是律帝醫院的年會嗎」、「希望會有第三季,真的很想看」、「怎麼有這麼好的售後服務」等等。

미도와 파라솔 -너에게 난, 나에게 넌 2/2 pic.twitter.com/kHFOmlnnhE — 와이 (@ywhy0411) September 2, 2023

而柳演錫為了紀念出道20週年,還公開了粉絲頌〈Falling〉,這是將一直以來給予無私愛戴的粉絲們的心,比喻成墜入愛河的瞬間感受到的各種感情而表現出來的歌曲。柳演錫也說:「回想起『我還有什麼呢?』除了在座的各位之外,什麼也想不起來了。因爲一直在我身邊,所以得到了力量才能拍攝作品,再次感謝大家。」



