老婆演完換老公！《Connection聯結》池城新作警察制服造型公開！搭檔田美都展開驚悚追兇

李寶英所主演的《Hide》將在下週播出最終回，而老公池城的新戲也將上檔。5月24日即將首播的SBS新金土電視劇《Connection聯結》由池城以及田美都主演，描述被強制餵毒而中毒成癮的王牌刑警，以友人之死為線索起頭，揭露了20年間變質的友情。是令人越看越上癮的追擊懸疑作品。

池城在劇中將飾演圖緝毒組王牌刑警張在京，初登場的戲碼就相當引人注目，張在京卓越的檢舉犯人之能力受到大家認可，於是在大家面前進行了榮譽晉升的典禮。他穿上了整齊又正式的警察制服，一臉堅定與正直的神情，一聽見廳長發號施令的任命消息後，便轉過身去向在場為他鼓掌的前輩與後輩們敬禮表達感謝。



池城也提到了選擇出演這個角色的原因，一位表面上是緝毒組的王牌刑警，但其實是毒癮者，這個角色不易演出但池城認為劇本相當完整，也稱讚這樣的題材是電視劇中很少見到的，也包含了現在相當需要解決的毒品社會問題。他也透露張在京這個角色將陷入令人窒息的事件中，必須孤軍奮戰，但追根究底這一切的原因到底是什麼呢？希望觀眾們多多關注此作品。



田美都在劇中則飾演一位安峴經濟日報社會部記者吳允珍，是一位自我意識相當強烈，直言不諱，不能忍受社會中的不公不義，卻遇上了公司的不正當解雇，由於就業不易，暫時回到了安峴。SBS最新作品《Connection聯結》將於5月24日晚間首播。



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