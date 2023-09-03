【韓網熱帖】韓劇《戀人》被指抄襲《亂世佳人》，網批：「根本是複製貼上的水準」、「這程度就是抄襲吧」

***劇雷預警！***韓網友整理了《戀人》與《亂世佳人》的對應角色，以及第9集中多達22個與原著小說相似的橋段，包括：

柳吉彩（安恩真 飾）暗戀南延俊（李學周 飾），為證明自己的魅力而在宴會上勾引所有男人、令其女伴們發火；郝思嘉暗戀衛希禮，為證明自己的魅力而在宴會上勾引所有男人、令其女伴們發火。

南延俊為反清復明振臂高呼，李張灦（南宮珉 飾）唱反調；衛希禮為南北戰爭振臂高呼，白瑞德唱反調。

李張灦曾與某少女關係密切但沒有娶少女、還說自己是不婚主義者，少女哭著向哥哥告狀; 白瑞德曾與某少女單獨乘車馬晚歸但不肯娶少女，少女哭著向哥哥告狀，哥哥與白瑞德決鬥。

柳吉彩向南延俊告白，但南延俊拒絕、說他已經有了景恩愛（李多寅 飾），被李張灦偷聽和嘲笑; 郝思嘉向衛希禮告白，但衛希禮拒絕、說他已經有了韓美蘭，被白瑞德偷聽和嘲笑。

南延俊參戰前向景恩愛求婚，柳吉彩受刺激決定嫁給追求者孔淳若，景恩愛提議共同婚禮，柳吉彩拒絕; 衛希禮參戰前向韓美蘭求婚，郝思嘉受刺激決定嫁給追求者孔淳若，韓美蘭提議共同婚禮，郝思嘉拒絕。

逃難途中柳吉彩讓女僕給景恩愛的女僕接生，女僕畏懼拒絕，最後由柳吉彩親自接生; 逃亡途中郝思嘉讓女僕給韓美蘭接生，女僕畏懼拒絕，最後由郝思嘉親自接生。

柳吉彩在逃難途中陷入危險，李張灦英雄救美，但沒有一路陪同、留下馬車就去追擊「蠻夷」; 郝思嘉為幫韓美蘭接生而未能逃難、陷入危險，白瑞德英雄救美，但沒有一路陪同、留下馬車就去與北軍戰鬥。

柳吉彩和景恩愛終於回到故鄉，然而老家已變成廢墟，柳吉彩父親因受到刺激而精神錯亂; 郝思嘉和韓美蘭終於回到故鄉，然而老家已變成廢墟，郝思嘉母親已過世，父親因受到刺激而精神錯亂。

...... 等等。

*編劇曾表示從《亂世佳人》獲得靈感。





韓國網友評論：

1. 完全就一樣啊，這也可以嗎...？

2. 根本是複製貼上的水準，太過分了...

3. 我追劇過程一直以為就是《亂世佳人》的韓國翻拍版...

4. 難怪有既視感... 這程度就是抄襲吧ᅲ頭暈...

5. 影視討論版都在根據《亂世佳人》猜下集內容kkk

6. 如果沒有創作的才能，就把筆折斷吧

7. 即便著作權保護期結束，抄襲也還是抄襲。 退一萬步可以算作翻拍，但絕不僅是「獲得靈感」的程度。 這樣講的話，李奧納多版《羅密歐與朱麗葉》把故事背景換成現代，是不是也可算作創作？

8. 這不是獲得靈感的水準啊，像這樣換一換設定、台詞打上韓國補丁，誰不會寫啊kk

9. 什麼致敬，根本就是翻拍，換成朝鮮時代版而已，作家太懶了吧

10. 完全就是對原創作品的改寫嘛

11. 以論文來比喻，相當於沒註明出處就使用著作權完結的200年前的論文，雖然不算侵權，但確實屬於抄襲

12. 哎一古，本來相信演員才認真追的，怎麼發生這種事...

13. 本來想追劇，看來直接讀《亂世佳人》就行了

14. 只要有趣就有人消費啊kk《愛的迫降》也是，換了是我也選擇抄襲ᅲ

15. 編劇說過創作時一直想起《亂世佳人》，因為靈感來自這部作品，所以我很期待來的。 我是原著粉，反而看得津津有味。 大家反應這麼激烈讓我有點驚訝。 我認為韓國化做得很好，對古典作品的重新詮釋也不錯。

16. 編劇早已經講明，有什麼問題？？ 而且以韓國方式重新詮釋也不容易。

17. 《亂世佳人》雖然是名作，但因為是古典著作所以很多人並不了解，對這些觀眾來說《戀人》確實是新鮮的作品，只要標註原著就行了啊。 因為過去太久沒人知道，就想蒙混過關嗎。

18. 呀，現在電視劇可以這樣寫了嗎？ kk古典名作都可以拿來這樣改了耶

出處：https://theqoo.net/hot/2916531808

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