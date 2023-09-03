柳演锡出道20周年见面会！《机医》99s惊喜登场～还一起演唱OST，剧迷：「想看第三季、又被治愈了」

柳演锡2日在延世大学举行出道20周年粉丝见面会《柳演锡的理解》（유연석의 이해），与粉丝们一起度过特别的瞬间。

柳演锡在粉丝们的欢呼声中随着乐队现场演奏，唱著〈醉中告白〉登场，他也先向长时间等待粉丝见面会的粉丝们表示感谢。而《机智医生生活》的申沅昊导演和「美都和遮阳伞」成员们（曹政奭、郑敬淏、金大明、田美都）也作为惊喜嘉宾登场。



在见面会上，田美都先推著蛋糕出来，其他人依序走在后面，气氛看起来超温馨呀！他们还一起演唱《机智医生生活》的OST〈Me to You, You to Me〉，田美都可能太紧张，进歌进了三次，不过...五人终於又聚在一起，让剧迷们激动表示：「99s Forever」、「竟然还可以在看到五人帮的Live」、「这是律帝医院的年会吗」、「希望会有第三季，真的很想看」、「怎么有这么好的售后服务」等等。

미도와 파라솔 -너에게 난, 나에게 넌 2/2 pic.twitter.com/kHFOmlnnhE — 와이 (@ywhy0411) September 2, 2023

而柳演锡为了纪念出道20周年，还公开了粉丝颂〈Falling〉，这是将一直以来给予无私爱戴的粉丝们的心，比喻成坠入爱河的瞬间感受到的各种感情而表现出来的歌曲。柳演锡也说：「回想起『我还有什么呢？』除了在座的各位之外，什么也想不起来了。因爲一直在我身边，所以得到了力量才能拍摄作品，再次感谢大家。」



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