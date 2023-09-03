李昇基美巡演被指無視僑民！「狀態不佳」拒訪贊助餐廳、當地粉絲白等一場，隨後場次疑因「賣不出票」取消

李昇基上月30日到訪美國亞特蘭大舉辦演出，隨即因「粉絲服務缺乏誠意」在當地韓僑中引起不滿，緊接著的紐澤西公演則疑似因票賣不出而宣佈取消。

據亞特蘭大韓國日報本月1日報導，李昇基8月28日抵達亞特蘭大，原計劃到訪贊助活動的當地韓僑餐廳，但當天突然以「狀態不佳需要調節」為由取消訪問行程，令等待在餐廳、期待與他見面的粉絲大為失望，更有部份餐廳主人質疑李昇基「輕視僑胞」。



負責李昇基美國巡演的當地公司HUGH娛樂和Corus娛樂透露，因為李昇基單方面變動行程，主辦發遭到贊助餐廳抗議、十分難堪，且「沒有從歌手臉上看出特別的健康方面原因」。 此外，李昇基抵達已預定的希爾頓酒店後沒有下車，直接和所屬社代表及理事前往了另一家酒店，且對此沒有作出解釋。

據當地網友，亞特蘭大能給韓國歌手贊助的韓國企業並不多，所以這次由當地韓僑經營的餐廳出力頂上，李昇基突然取消到訪難免令餐廳為難。



上述情況今日被韓媒報道後，李昇基所屬社做出回應，表示原本就只有計劃跟餐廳工作人員一起拍照、且只有口頭協議，不料在SNS上被宣傳成公開活動。 李昇基在LA公演後搭機前往亞特蘭大途中遭遇亂流導致延遲抵達，加上火車搖晃令他狀況不佳，且事前已放出公告表示不能到訪。

不僅如此，原定本月2日舉辦的紐澤西公演也突然取消。 李昇基所屬社稱是「當地公演場的原因」，但網上有人爆料真正原因是售票數字低迷：「公關票很多」「演出場地很多空座位，驚到」。 據報道，亞特蘭大公演場地有3層座位、可容納2700人，但當天只坐滿1000人。



韓網友嘆氣：「約定還是要遵守吧」「拿了贊助就要做事啊」「和結婚無關，只是驚歎人可以改變這麼多嗎，之前看到的究竟是誰？」 「粉絲群變弱、大眾形象變差，又自我管理失敗、比同齡人看起來老，至少人性要在線吧？」 「感覺是想去美國適度轉一圈回來好做宣傳，然而這適度都達不到」「去美國本身就令人意外」「國內的票都沒有賣得很好...」「雖然因為結婚有些反感，但至少覺得他很誠實來的...」「也許他原本就是這樣的人，一直以來是HOOK幫忙包裝」

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