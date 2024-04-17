曹政奭睽違5年再度回歸喜劇電影！《Pilot》七月正式在韓上映！曹政奭穿上女裝超美～
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曹政奭睽違5年再度回歸喜劇電影！《Pilot》七月正式在韓上映！曹政奭穿上女裝超美～

電影   2024年4月17日   星期三17:39   Erin  

(封面圖源:Youtube@롯데엔터테인먼트截圖)

演員曹政奭日前重新出道成為新歌手，不過大家仍然相當期待他的戲劇作品！在古裝劇《魅惑之人》之後，曹政奭即將以喜劇《Pilot》回歸大螢幕，預告影片中還穿上了女裝，竟然超無違和感！7月31日即將在韓上映。

(圖源:Youtube@롯데엔터테인먼트截圖)

《Pilot》描述一位明星機長韓正宇（曹政奭飾），竟在一夕之間成了一位失業者，沒想到刻意打扮成女性之後，竟開啟了他的事業第二春！這也是曹政奭繼2019年的《極限逃生》後睽違5年再度主演的喜劇電影，《極限逃生》當時曾創下接近千萬的942萬觀影人次紀錄，本次曹政奭的喜劇回歸也令觀眾們相當期待。

《Pilot》預告中公開了曹政奭原本飾演的機長韓正宇，穿上了女裝變身「韓正美」，並且擔任空姐喊著：「我是帶領大家安全前往目的地的機長韓正美」，曹政奭獨特的搞笑聲調太有魔性魅力，而在《Pilot》片中他也將展現全新女性角色演技，令人相當好奇。《Pilot》除曹政奭以外，還有韓善伙等演員共同演出。
(圖源:Youtube@롯데엔터테인먼트截圖)

曹政奭化身女性已非第一次，在舞台劇《搖滾芭比》中他的女性變裝表現更是大家相當熟悉的，不過本次電影中變身空姐，還是讓觀眾們相當好奇劇情的發展。
(圖源:Youtube@롯데엔터테인먼트截圖)

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