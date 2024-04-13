《機智醫生生活》導演認證有第三季！羅PD約定再客串，「翊晙兒子」已10歲講話超成熟

《機智醫生生活》五位主演及申沅昊導演近日做客羅PD網綜，申導首次確定表態：一定會拍第三季！

《機智醫生生活》系列一直受到很多喜愛，但第二部就遇到劇本「難產」拍得斷斷續續，演員行程也難搭到一起，一度令申導感覺若拍第三季是「綁住」大家。 也許是看到觀眾們的呼聲，第二季完結3年後，申導終於官宣第三季計劃！



鄭敬淏問申導是不是該準備第三季了，柳演錫也說原本計劃就有第三季。 申沅昊導演正式宣佈：「會拍的，總有一天！」並透露已與李祐汀編劇達成一致，比起重複利用已經成功的IP，更大動力是不捨得讓那段美好的時光就此消逝，而且觀眾也想知道五位主角現在過得如何，五位主演亦積極希望出演，即便收視率不高也會非常幸福。



羅PD立即表示已準備好再次客串，傲嬌說曹政奭上次沒能100%接住他的演技，希望這次打起精神好好演XD曹政奭：「哥，如果你不化妝就還好...」



劇中飾演曹政奭兒子「李羽朱」的小演員金雋拍第一季時才6歲，隔年第二季已經長高不少，現在10周歲看起來更加成熟。 申導說金雋現在有手機，經常用十分成熟的措辭給他發簡訊。 曹政奭欣慰道：「不愧是我兒子。 」





大家敲碗拍旅遊綜藝，給出夏威夷、阿根廷、墨西哥等備選地點，羅PD表示會看著辦XD五人一起的檔期要等到12月之後，先期待住！



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