美珠怨修圖後果：「大家都在看背景！」台灣網友真的都在看背景，美珠台灣美照連發啊～

美珠因為在《玩什麼好呢》（玩甚麼好呢）被劉在錫等人抓包IG照片修圖修過頭，使得背景的大樓彎曲了，自此她上傳的各種照片不時會出現留言「○○是不是彎曲了」，相當搞笑。

最新一集《玩什麼好呢》，眾人感謝美珠把大樓修歪創造話題，讓節目相關影片在YouTuebe破200萬觀看次數，劉在錫還爆料美珠已承認照片是自己修的，美珠相當無奈：「老實說大家都會修啊！可是我沒想到……（現在）大家都在看背景……」

有沒有發現？節目放的照片剛好都是美珠在台灣拍的照片，彎曲大樓和影印店。若不論背景到底有沒有彎曲，台灣網友是真的相當在意美珠身後的背景，因為很多是在台灣拍攝！每張照片都湧入許多台灣網友留言。



美珠大概是在上月初與成始璄、Aiki等人因拍攝《戰鬥旅行2》（Battle Trip 2）來台，在節目播出前她便發布了不少照片引發台灣網友熱論，在節目播出後還有照片釋出，讓網友直呼「美女你到底有台灣的照片還有多少沒發出來？」、「台韓觀光大使aka李美珠」、「這是在台灣long stay了吧」、「寶貝♥♥台灣的照片是不是可以發到2024那麼多ㅋㅋㅋㅋ」……。



當中也有網友讚嘆美珠讓台灣的街景變漂亮了，如「不好意思，原本騎樓禁菸就這麼好看的嗎？」、「台灣什麼時候變得那麼好看的……」，當然也有網友留言「這次我很確定那根樑柱不是彎的」令人噴笑。



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‎美珠台灣美照話題也太豐富XD 修圖修到大樓彎掉、散髮像《惡鬼》金泰梨、影印店招聘公告有問題

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