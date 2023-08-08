美珠台灣美照話題也太豐富XD 修圖修到大樓彎掉、散髮像《惡鬼》金泰梨、影印店招聘公告有問題

美珠（李美珠）上月在Instagram發布了多張在台灣拍攝的照片，一些很尋常的地點如牛肉麵店，在她美貌襯托之下似乎都不一樣了，吸引許多台灣人留言稱讚。

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搞笑的是，她擔任固定班底的《玩什麼好呢》（玩甚麼好呢）最新一集開場，成員們調侃她「穿得太裸露」都不知道該不該按讚，劉在錫還說：「後面的大廈彎了，怎麼回事？」揪出美珠疑似修圖修過頭，把景物都修彎了，但美珠自己都很驚訝，還極力反駁不是自己弄的。



其他人依然你一言我一語：「這種程度就是豆腐渣工程，要上新聞才行！」「這都是她一點一滴自己修的！」「現在這個嘴巴也很奇怪！」「她把嘴巴往後縮，所以大廈就跟著凸出來*了！」「嘴巴縮那麼厲害，都不是她的嘴了！」（*此應Haha口誤，跟著凹進去才對）



美珠還有支修過頭的短影片被當庭廣眾放出來，大家一看又開始瘋狂調侃：「這又不是她的臉！」「眼睛怎麼回事？」「都換了！」「再這樣下去會只剩一隻眼睛！」美珠羞愧到跑去工作人員電腦前想關掉畫面，豈知她又有一則Instagram限時動態被翻出來，是她分享別人說她像金泰梨的內容，照片也是台灣所拍。可想而知她又被成員們一陣轟炸，說她是不是被‎惡鬼附身，就算解釋只是髮型相像還是下跪道歉了XDD。



美珠在台灣拍的照片引發的話題還不止這些！她持續上傳的照片中，一張在影印店前面拍的回眸照，有人不解韓星為何都拍很醜的街景，或說一樣的街景美珠來拍就是不一樣，但搞笑是，有網友大歪樓指出「影印店招人限女性違法了吧」，留言獲1800次讚！



而在上述《玩什麼好呢》內容播出後，她的貼文就不時有網友會來留言，如「劉在錫：那個橋是不是彎了？」「先確認窗戶是不是彎了」「飛機彎了的話會出大事的」，其中一系列也是在台灣的照片，滑到最後一張是在電話亭講電話，這又讓台灣網友覺得很特別地留言「在電話亭拍照有夠可愛」。



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