美珠怨修图后果：「大家都在看背景！」台湾网友真的都在看背景，美珠台湾美照连发啊～

美珠因为在《玩什么好呢》（玩甚么好呢）被刘在锡等人抓包IG照片修图修过头，使得背景的大楼弯曲了，自此她上传的各种照片不时会出现留言「○○是不是弯曲了」，相当搞笑。

最新一集《玩什么好呢》，众人感谢美珠把大楼修歪创造话题，让节目相关影片在YouTuebe破200万观看次数，刘在锡还爆料美珠已承认照片是自己修的，美珠相当无奈：「老实说大家都会修啊！可是我没想到……（现在）大家都在看背景……」

有没有发现？节目放的照片刚好都是美珠在台湾拍的照片，弯曲大楼和影印店。若不论背景到底有没有弯曲，台湾网友是真的相当在意美珠身后的背景，因为很多是在台湾拍摄！每张照片都涌入许多台湾网友留言。



美珠大概是在上月初与成始璄、Aiki等人因拍摄《战斗旅行2》（Battle Trip 2）来台，在节目播出前她便发布了不少照片引发台湾网友热论，在节目播出后还有照片释出，让网友直呼「美女你到底有台湾的照片还有多少没发出来？」、「台韩观光大使aka李美珠」、「这是在台湾long stay了吧」、「宝贝♥♥台湾的照片是不是可以发到2024那么多ㅋㅋㅋㅋ」……。



当中也有网友赞叹美珠让台湾的街景变漂亮了，如「不好意思，原本骑楼禁菸就这么好看的吗？」、「台湾什么时候变得那么好看的……」，当然也有网友留言「这次我很确定那根梁柱不是弯的」令人喷笑。



*更多相关报导：美珠人在台湾吃美食拍搞怪照！tag成始璄疑似炫耀，还tag在台湾发现的全昭旻XDD／

原来美珠是和Aiki、成始璄等一起来台湾的！《战斗旅行2》预告来台体验刀疗、笑傲飞鹰‎／

‎美珠台湾美照话题也太丰富XD 修图修到大楼弯掉、散发像《恶鬼》金泰梨、影印店招聘公告有问题

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻