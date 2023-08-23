Yerin睿隣發新輯！Showcase再回應GFRIEND合體可能性：「總有一天會在舞台再見的」ㅠㅠ

人氣女團GFRIEND出身的睿隣（Yerin），今（23）日發行第二張迷你專輯《Ready, Set, LOVE》，於首爾廣津區 Yes24 Live Hall舉行新歌發布會（showcase），活動由諧星劉在弼主持。

《Ready, Set, LOVE》是Yerin自2022年發行的首張solo專輯《ARIA》後，時隔一年多回歸的新作，內容包含了對愛情的多種視角，除了主打歌〈Bambambam〉，還收錄了歌曲〈Rooftop(Summer Charm)〉與〈THE DANCE〉。〈Bambambam〉MV已在稍早釋出，〈Rooftop(Summer Charm)〉與〈THE DANCE〉亦可收聽。



Showcase 上，Yerin不免談到團體到solo的變化，她坦承在GFRIEND活動期間只知道自己擅長哪一部份，「solo活動的時候，我才想：『原來這樣的part我能唱出這樣的音色啊！』」，某些part上她也驚覺不足所以更加努力，而這次專輯她便想讓大家聽見她的各種音色，甚至挑戰了海豚音。

一個人活動，身邊少了成員們卻多了空虛感，再加上要適應新公司Bill Entertainment，一切都讓Yerin非常緊張，但她自知必須戰勝，形容自己是以「重新出道」的決心為新專輯所準備。



前陣子Yerin登上YouTube節目《No Back卓在勳》，綜藝感爆發很受到歡迎，‎她否認GFRIEND解散的一席話亦掀起討論，她說：「解散這個詞不適用，（我們）現在只是在各自的崗位上努力，以後……再次這樣向大家問好。」



問及GFRIEND能否重組，她再次給了正面答覆：「現在彼此的公司都不一樣，在各自的崗位上都做得很好，所以我說自己的想法，總有一天會再次於舞台相見的，應該會吧。」同時提到生日時收到了很多成員們的祝福。



▼Yerin談到GFRIEND現場影片



▼GFRIEND‎本月初才完整體團聚



▼更多showcase現場照與影片



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