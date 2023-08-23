雷／第五集才是《災後調查日誌2》真正開始！他有望接替男二　超狂「壓力鍋命案」讚嘆編劇

由Disney+獨家跟播的《災後調查日誌2》劇情逐漸進入高潮，在上集中因公殉職的「推土機」奉道鎮（孫浩俊飾演）讓不少劇迷心碎，不過在最新集數中，來自國立科學調查研究所的姜道河（吳義植飾演）似乎洗刷了自己可能是反派的汙名，甚至跟「珍島犬」陳浩介（金來沅飾演）有了精彩的合作。另外這次的「壓力鍋命案」讓網友大讚編劇超細膩的故事手法，甚至笑喊「連柯南都想不到的劇情！」

第五集才是《災後2》真正的開始

隨著三大主角之一的奉道鎮的離世，加上第一季兇手謎底揭曉，才讓第一季有了一個完整收尾。不同於過去戲劇每季劇情都區分的相當清楚，在《災後調查日誌2》中，到第五集似乎才是真正第二季的開端，創新的手法也令人耳目一新。在第四集結尾，宋雪（孔升妍飾演）在道鎮桌上放上晉升勳章和證書，原本是開心的慶祝，但卻已經天人永隔。男星孫浩俊在事後曾經表示，早就知道奉道鎮會領便當，因此也不覺得遺憾，但是在拍攝給宋雪在夢境中戴上戒指的畫面時，情緒太過激動以至於一度沒辦法正常拍攝。



男二接棒人選是姜道河？

在第一季結尾來自於國立科學調查研究所的姜道河（吳義植飾演），原本讓外界以為是第二季大反派，但在最新兩集中，他為了協助陳浩介破解命案，製作了超大型的爆炸實驗。另外陳浩介還在他的工作室中，大口吃泡麵，並指著他（姜道河）跟奉道鎮開心的搭肩合照，說出「你跟他是朋友，我跟他也是朋友，那我們也是好朋友！」兩人也同時代表了警方跟國科搜的兩大支柱，對案情進展絕對是一大助力，姜道河也被外界猜測，將接棒奉道鎮成為戲中第二男主角。



命案主軸「壓力鍋事故」

在第五、六集中，是《災後》罕見將一個命案連續兩集來破案，不過也因為如此，讓劇迷對於編劇的劇情編寫能力嘆為觀止！這次的「壓力鍋事故」以案中案來破解，原先以為是意外事故，但最後卻扯出偷竊、毒殺等情事，最終才查出，兇手竟然靠著一顆小小的洩壓閥來犯案。而姜道河還製作了「壓力鍋爆炸實驗」的大場面，辦案細膩程度更勝第一季，也讓網友讚嘆「都這種程度了，柯南還不來協助辦案嗎！」



收起來的信封跟戒指

奉道鎮在離世前有給宋雪一封信。他在信中提到與宋雪相遇的每一個場景，更約定好想一起做的事情。宋雪獨自完成了信中的事。在其中一幕她坐在火堆旁，看著奉道鎮口袋的戒指，沒想到下一秒奉道鎮以幻影模樣出現，輕輕將戒指拿走，放進信封後交還給她，似乎也代表著要宋雪放下，就像信中說的「不要因為我不在就卻步害怕，抱歉沒辦法跟你一起同行，但你做得到吧？宋雪隊員！」



在下集預告中，似乎又出現新的挑戰，竟然有人在屍體內裝了炸彈？！最終目標難道是要炸掉整個國科搜？到底國科搜未來的命運為何？宋雪與珍島犬的「雪犬戀」有沒有機會再多發一點糖呢～必須準時鎖定每週五六晚間22:30更新的《災後調查日誌2》才能知道了！

Disney+ 獨家跟播《災後調查日誌2》每周五六晚間10:30 上架新集數

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