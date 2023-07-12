美珠人在台灣吃美食拍搞怪照！tag成始璄疑似炫耀，還tag在台灣發現的全昭旻XDD

美珠（李美珠）近日在個人IG曝光了與編舞家好友一同來台灣旅遊，拍了美食照之外，還逗趣的tag人在韓國的圈內好友成始璄與全昭旻。

美珠昨（11）日發布了在101外頭拍下的照片tag「台北」，又了用餐照，照片中的餐廳陳設很快就被眼尖的台灣粉絲發現是101裡的法國下午茶品牌Jean-Paul Hévin。而稍後的街景Po文，一看就是熟悉的馬路、紅綠燈還有繁體字，美珠直接tag了「台灣」，吸引大批台灣網友留言歡迎。



有趣的是，美珠其實早在10日就抵台了，她的編舞家好友11日早上在限時動態發了一張她穿著名牌拖鞋在床上睡覺的樣子，從滿版的「起床」等字眼來看，美珠大概是賴床被三催四請還不起來，美珠轉發該限動認錯：「我錯了……」今（12）日則輪到美珠拍下好友穿夾腳拖逛街，後來他們又互拍下「貞子」搞怪照。



還有還有，美珠在台灣旅遊還突然打開韓國音源平台Melon，播放起成始璄〈閃耀的告白〉喊他「ssk」tag對方說讚，不過另一首歌〈Moments in-between〉反應卻是欲言又止的「크……」，不知道是不是再次因聽歌陷入了傷感，而她「跨海」tag的舉動，不免讓粉絲想起美珠曾和成始璄曾一同主持旅遊節目《戰鬥旅行2》，成始璄身為韓國圈內著名的挑嘴美食家，在節目裡可是相當讚許台灣美食，粉絲笑說美珠跨海tag的舉動，是不是也想向前輩炫耀自己人在台灣呢？



美珠在台灣不僅tag了成始璄，還tag了合作好幾季綜藝節目《第六感》的全昭旻，原因是在台灣找到全昭旻……美珠不曉得在哪裡逛到了全昭旻的代言產品海報，文字相當激動：「歐n（ㄋ）……看到了歐膩！！！！！！！！」



另外，除了在台北享用法國甜點，從好友的限動可見他們可能到了龍都酒樓用餐，桌上烤鴨為最大線索，今日還吃了韓國遊客很喜愛的永康牛肉麵呢！



▼還有更多美珠在台灣拍下的美照，不曉得美珠還會在北部吃什麼美食呢？有沒有讀者巧遇美珠呢？



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