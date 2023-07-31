原來美珠是和Aiki、成始璄等一起來台灣的！《戰鬥旅行2》預告來台體驗刀療、笑傲飛鷹

美珠（李美珠）前陣子在IG透露來台遊玩，從IG內容很容易以為她是和好友私下前來的，但她主持的《戰鬥旅行2》（Battle Trip 2）最新預告正巧來到台灣，從時間點以及先前本站讀者提供的各種資訊，美珠當時是為了拍攝《戰鬥旅行2》而來，同行夥伴有其他主持人（MC）成始璄、李龍真、許卿煥與Aiki。

*前情提要：XDD美珠人在台灣吃美食拍搞怪照！tag成始璄疑似炫耀，還tag在台灣發現的全昭旻

《Battle Trip 2》最新第38集預告號稱是「真正的在地特輯」，5MC來到台灣台北，李龍真強調只去台灣人推薦的名勝、吃台灣人推薦的美食，到訪林安泰古厝時，李龍真大力稱讚：「這不就是拍攝感性照片的最佳地點嗎？」



特別的是，他們體驗了特殊的「刀療按摩」，有人看起來很享受，也有人露出害怕表情XD。眾人吃遍了各種傳統小吃，也嘗了外形比較特別的火鍋、甜點，還到六福村主題遊樂園體驗衝下來就會被濺溼的「火山歷險」、大名鼎鼎刺激不已的雲霄飛車「笑傲飛鷹」，Aiki和李龍真乘坐的位置清晰可見Apink娜恩和普美的簽名。



本週六就記得鎖定《戰鬥旅行2》啦！



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