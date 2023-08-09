金鍾國問OH MY GIRL勝熙平時有沒有運動？回應真實又爆笑，網友：「根本就是我本人，好喜歡～」
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金鍾國問OH MY GIRL勝熙平時有沒有運動？回應真實又爆笑，網友：「根本就是我本人，好喜歡～」

綜藝   2023年8月9日   星期三11:01   Mico  

（封面圖源：youtube@김종국 GYM JONG KOOK with OH MY GIRL）

【影片】雖然勝熙不愛運動，但卻可以做出高難度的倒立動作，真的是讓人太佩服了！XD

人氣女團 OH MY GIRL 出演了網路節目《GYM鍾國》，主持人金鍾國從開場就感受到熱鬧的氛圍，一般偶像開場前待機時都會很安靜，但這一團特別吵鬧。XD

金鍾國詢問成員們平時會不會運動？勝熙大聲回應：「從不運動！」、「也毫不關心！」成員們也忍不住爆笑，一旁的效定則幫忙補充道：「但她的核心力量很棒。」並轉身展示自己的才能。
（圖源：youtube@김종국 GYM JONG KOOK with OH MY GIRL）（圖源：youtube@김종국 GYM JONG KOOK with OH MY GIRL）

勝熙立刻展示了自己平常會做的倒立動作，還提醒攝影大哥不要拍自己的臉，反應相當可愛！接著就緩緩地做出難度頗高的倒立動作，金鍾國也非常吃驚，說勝熙有點像是奇人異士。
（圖源：youtube@김종국 GYM JONG KOOK with OH MY GIRL）（圖源：youtube@김종국 GYM JONG KOOK with OH MY GIRL）

勝熙表示，剛開始是聽說這個動作可以減肥，所以自己就經常做，因為讓腸胃倒轉過來的話，可以促進腸胃活動，取自於網路上的奇妙知識。金鍾國就勸說她：「勝熙啊，如果想減肥的話乾脆跑步吧。」勝熙瞬間變臉回：「跑步太累了啦！」網友看了也紛紛表示，看見勝熙就像看到自己一樣，反應真實又可愛～。
（圖源：youtube@김종국 GYM JONG KOOK with OH MY GIRL）

▼勝熙坦言不愛運動的片段，可快轉至影片06:07。

▼OH MY GIRL新歌〈Summer Comes〉MV已突破2000萬觀看人次：

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