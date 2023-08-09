金钟国问OH MY GIRL胜熙平时有没有运动？回应真实又爆笑，网友：「根本就是我本人，好喜欢～」

【影片】虽然胜熙不爱运动，但却可以做出高难度的倒立动作，真的是让人太佩服了！XD

人气女团 OH MY GIRL 出演了网路节目《GYM钟国》，主持人金钟国从开场就感受到热闹的氛围，一般偶像开场前待机时都会很安静，但这一团特别吵闹。XD

金钟国询问成员们平时会不会运动？胜熙大声回应：「从不运动！」、「也毫不关心！」成员们也忍不住爆笑，一旁的效定则帮忙补充道：「但她的核心力量很棒。」并转身展示自己的才能。



胜熙立刻展示了自己平常会做的倒立动作，还提醒摄影大哥不要拍自己的脸，反应相当可爱！接著就缓缓地做出难度颇高的倒立动作，金钟国也非常吃惊，说胜熙有点像是奇人异士。



胜熙表示，刚开始是听说这个动作可以减肥，所以自己就经常做，因为让肠胃倒转过来的话，可以促进肠胃活动，取自於网路上的奇妙知识。金钟国就劝说她：「胜熙啊，如果想减肥的话干脆跑步吧。」胜熙瞬间变脸回：「跑步太累了啦！」网友看了也纷纷表示，看见胜熙就像看到自己一样，反应真实又可爱～。



▼胜熙坦言不爱运动的片段，可快转至影片06:07。



▼OH MY GIRL新歌〈Summer Comes〉MV已突破2000万观看人次：



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