李濬榮《24小時健身俱樂部》壯闊肌肉已消風！難道和南宮珉一樣追求「時尚肌肉」嗎～

李濬榮在新劇《24小時健身俱樂部》裡飾演健身館館長「都賢仲」，還是全球「大衛先生健身大賽」冠軍，為此角色他特地練就一身超壯肌肉，魁武身材令人讚嘆，不過，他這身肌肉現在已「消風」

本月3日，李濬榮和女主角鄭恩地、女配角李美度，一同到《驚人的星期六》宣傳，當時主持人Boom要班底Nucksal「驗證」一下李濬榮的肌肉……Nucksal摸了摸，還能看到李濬榮刻意握緊手臂臨時增強，結果……Nucksal欲言又止：「以館長來說的話……」李美度救場表示李濬榮大腿肌很不得了，Nucksal摸了神情完全不同了，驚訝：「什麼啊？是大樹幹！是足球選手吧！」



更早1日他與鄭恩地做客《屋塔房的問題兒童們》，他雖說自己特別想見「真館長」（X）金鍾國一面，平常也會看金鍾國招牌健身YouTube頻道《Gym鍾國》，但坦言特別練成的肌肉「已經減下去了」，目前體脂在13、14%左右，金鍾國聽了馬上了解：「還是能稍微看到腹肌的程度？」李濬榮透露自己其實不太會長肉，所以當時為了增肌一天吃五餐，更早發布會上他更說自己很常吃雞胸肉，為戲準備期間不是在片場就是在健身館。



李濬榮為戲增肌又減肌，不禁讓人想起演員南宮珉也是如此。南宮珉2021年為了《黑色太陽》特務角色「韓志赫」，短時間練成如馬東石的體態驚訝廣大觀眾，2022年演《千元律師》明顯還是有太平洋寬肩，2023年在《劉QUIZ ON THE BLOCK》就不一樣了，坦蕩笑說「現在什麼都沒有」，更稱是「時尚肌肉」，有點肌肉線條也還能舒適的穿衣服。



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李濬榮的「都賢仲」體態不亞於南宮珉，兩人都為戲增肌，下戲後又瘦回去，毅力都令人佩服啊！和李濬榮相反，鄭恩地為戲增肥亦令人敬佩，《屋塔房的問題兒童們》也聊到她如何增肥又隨著情節慢慢瘦下來。而有網友留言李濬榮的肌肉身材是剪接知名健身選手鄭大鎮身材再加上CG，這點小編查無任何資料證實，僅知鄭大鎮客串了《24小時健身俱樂部》。《24小時健身俱樂部》將在今晚播出第5集，香港觀眾可於Viu收看。

▼鄭大鎮與鄭恩地合照



▼上述相關節目片段



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