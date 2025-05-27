《Running Man》金鍾國買下62億豪宅引發話題，透露「我已經改掉收集塑膠袋的習慣了」

最近以自購市值高達62億韓元的豪宅而引發話題的金鍾國，透露自己已經改掉了過去節儉過頭的習慣。

在25日播出的SBS綜藝節目《Running Man》中，女團 i-dle 成員薇娟與小娟作為嘉賓出演，與成員們進行了團體遊戲。

當天節目中，成員們在介紹嘉賓前進行了開場錄影。劉在錫談到成員們的近況時開玩笑說：「鍾國靠收集塑膠袋買了房子呢。」這是在提到過去節目中曾公開的金鍾國家中陽台堆滿塑膠袋的畫面。



對此金鍾國說：「真的有人在留言裡寫說『他這麼拼命收集塑膠袋，結果真的買了房子啊』。」此話一出，其他成員也紛紛打趣調侃他。

接著金鍾國表示：「從那之後我就改掉那個毛病了。現在如果有塑膠袋帶回家，我拿在手上正要走去陽台的時候就會突然驚覺『啊不對！』然後就直接丟掉了。」楊世燦則搞笑回應：「那居然算是病啊？」引發現場一陣笑聲。

▼過往節目片段：



據悉，金鍾國近日以62億韓元購入論峴洞「Apelbaum 2期」的高級住宅。不僅「實現擁有自己的房子」這一點成為熱議焦點，更因為是全額現金交易而引發廣泛關注。

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