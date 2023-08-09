EXO-CBX將離開SM，並加入伯賢設立的公司？李鎮浩爆料：「這是與SM協商後得到的結論」

6月初EXO的CHEN、伯賢、XIUMIN以不透明的結算和過長的合約期限等爲由，正式向SM通報解除專屬合約。延燒半個月後，雙方也解開誤會併達成協議。

知名娛樂記者出身的YouTuber李鎮浩近日就伯賢宣佈成立個人公司的計劃表示：「CBX（CHEN、伯賢、Xiumin）所謂的解約是發生在今年5月，從結果來看，三人與SM協商的確實很順利，但是在發展的方向來看，三人決定離開SM。」在這期間最重要的是伯賢成立新的公司，SM也同意了。



李鎮浩提到三人具體合約到期時間，他說：「CHEN將在9月、Xiumin將在10月、伯賢將在明年1月離開SM，並在伯賢設立的公司進行活動，這是與SM協商後得到的結論。」接著李鎮浩表示，在與SM協商的過程中，除了個人活動外，EXO的活動也會放在首位，從大的框架來看，EXO的活動也將會持續下去。



除此之外，李鎮浩就伯賢入住LANUVO漢南一事解釋說：「住在聖水洞Trimage的伯賢全租合約到期了，想要入住已經預售的其他別墅計劃也泡湯了。全租續約失敗，所以入住LANUVO漢南。」在入住過程中，得到LANUVO漢南施工公司會長車佳元（音，차가원）會長的幫助，對於伯賢新公司得到車佳元會長贊助傳聞，李鎮浩則說不是事實。



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