朱宇宰和金鍾國都演過激烈吻戲！朱宇宰&Apink普美對戲變鬥雞眼，金鍾國&芮智媛吻成動作戲

近期播出的《屋塔房的問題兒童們》一集，因為Apink鄭恩地與李濬榮的做客回顧了班底朱宇宰與Apink尹普美的吻戲，朱宇宰說「不想一個人死」便把金鍾國也拖下水，沒想到金鍾國也拍過激烈吻戲！

事情是這樣的，Apink鄭恩地與李濬榮為宣傳《24小時健身俱樂部》而到訪，朱宇宰提到自己和李濬榮一起拍過戲（《拜託不要見那個男人》，或譯《千萬別跟那個男人交往》），還是和鄭恩地隊友尹普美搭檔愛情線。眾人好奇朱宇宰和尹普美有沒有吻戲，朱宇宰說沒有，鄭恩地也說如果有的話她應該會記得。結果……製作單位找出來了！

朱宇宰感到非常羞恥狂擋螢幕，劇情他和尹普美在某個燈光美氣氛佳的晚上越靠越近……最後是尹普美撲上去！畫面明顯是借位，朱宇宰也說實際兩人沒碰到嘴唇。朱宇宰瘋狂被班底們吐槽手怎麼擺那樣、眼睛怎麼鬥雞眼，他只能眼神死，原本說自己是演愛情戲的驕傲都消失無蹤XD。



同樣非演員出身的金鍾國，對此吻戲亦評論個幾句，梁世燦便要朱宇宰學學似地說：「沒看過鍾國哥的吻戲嗎？」朱宇宰看過，馬上說是和芮智媛演的，要製作單位也播出來：「不能只有我一個人死！」金鍾國的吻戲激烈多了還是真吻，朱宇宰說「吻得像運動一樣」，梁世燦表示很喜歡這場景，金鍾國本人淡定笑笑：「我的不是那麼奇怪的，但真的只是想做得有趣一點。」

金鍾國和芮智媛演的是綜藝劇《製作人的那些事》，是因「龍年兄弟」死黨車太鉉的關係演出。金鍾國當班底的另檔節目《我家的熊孩子》也回顧過此片段，就在芮智媛和鍾國媽媽面前，鍾國媽媽滿意到開玩笑：「差點成為我的媳婦呢！」笑翻全場。



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