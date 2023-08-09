韓牛奶廣告模特爆紅！來自瑞典「milk boy」帥氣又可愛迷翻網友：好久沒有這麼想買東西

看了之後覺得牛奶超好喝，這就是廣告模特的重要性吧XD

這則廣告只有39秒，6月底在YouTube公開後已經突破1千萬次觀看量！廣告中模特扮成名叫「Mark」的人，與「Denmark」和「mart」玩名詞組合，不僅帥氣面容讓人一見傾心，咬住牛奶盒和芝士包裝袋的俏皮模樣更可愛到令人尖叫~！



韓網友：「廣告企劃者值得頒發年度廣告獎，第一次因為廣告這麼想買東西」「乳糖不耐受的我都想買」「真的看起來好新鮮美味，這就是廣告模特的重要性」「好久沒見如此刺激購買慾的廣告」「切拜一直用這位模特好嗎」「和媽媽一起在客廳看YouTube，看到這廣告，兩人一起笑著看到了最後kkk」「 拍第二彈吧，還想多看看這位丹麥青年」。



這支廣告被轉帖到多個韓網論壇，超多網友都好奇這位帥氣的「牛奶青年」究竟是誰！東遠F&B也聽到了大家的呼聲，在官網貼出公告，透露模特本人其實是瑞典人，名叫Frans Jonathan，職業就是時尚模特。 隨後網友立即挖出他的IG，該怎麼說呢，這個顏值，日常隨手拍都是藝術啊！



Jonathan今年PO了不少在韓國旅遊兼工作的照片，雖然目前還只有兩千多粉絲，但牛奶廣告爆紅後，已經開始有越來越多韓國網友去留言！



今天他PO出牛奶廣告留言說「Officially the Milk man of korea」，再次令留言區被韓文「攻陷」：「回來韓國吧，milk boy」「因為你愛上牛奶」「太帥了吧，國際結婚我可以！」「以後就認準丹麥牛奶了，經常來韓國吧！」



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