Netflix《魷魚遊戲》最終季正式預告出爐！李炳憲脫下面具與李政宰正面對峙，6/27全部遊戲走向終局

Netflix 於 6 月 1 日公開了《魷魚遊戲》第三季的正式預告片及第二波劇照，並宣布該季將於 6 月 27 日上線。 本季將延續前兩季的劇情，主角成奇勳（李政宰 飾）再次參與遊戲，並與負責人（李炳憲 飾）正面對峙。

預告片中，成奇勳帶領的反叛失敗、好友朴正倍去世，獨自回到宿舍的他悲憤大叫：「為什麼只留我活口？」張金子（姜愛心 飾）懇求停止遊戲，但神秘人顯然不會如她所願，新的遊戲包含致命的跳繩、迷宮般的狹窄巷弄，推開門竟是可怕的深淵，恐怖巨型人偶也再一次出現。





李名器（任時完 飾）催促金純熙（曹柔理 飾）行動起來：「妳要坐著等死嗎？ 我們必須逃走才能活著！」薩滿神婆「仙女」激怒奇勳，奇勳想給她一拳，然而手臂已被拷在床架上。



奇勳穿著帶有數字「456」的西裝走進神秘人的房間，上一季曾化名「吳寧一」的負責人黃仁昊（李炳憲 飾）脫去面具，問道：「456號，你對人還有信心嗎？」



同時公開的劇照展現了各參賽者在不同情境下的情感，包括姜大虎（姜河那 飾）、李名器、趙賢珠（朴成焄 飾）、朴容植（梁東根 飾）、張金子、金純熙、南奎（盧載沅 飾）等。 奇勳以銳利的眼神凝視某人，黃仁昊穿著帶有數字「132」的西裝，令人對他的故事感到好奇。





朴璟碩（李陣郁 飾）捂著腹部與粉紅警衛對峙，令人好奇他能否在反叛遭到鎮壓後存活下來。 黃俊昊（魏化儁 飾）手持畫有「○△□」標誌的遊戲邀請卡，是否已找到新的線索？ 姜霞（朴圭瑛 飾）扔掉粉紅警衛面具、舉槍瞄準，預示她也將經歷難以預料的事件。



《魷魚遊戲》第三季將於6月27日（週五）通過Netflix全球同步上線，震撼人心的龐大故事終於要迎來終章！



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