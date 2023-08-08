安恩真夢中的美聲王子是他！《戀人》夕陽下的南宮珉，由李俊昊驚喜獻聲「我在等妳」！

MBC新古裝電視劇《戀人》由南宮珉與安恩真擔任主演，可愛俏皮的安恩真總在夢裡描繪著自己的完美王子，雖然畫面上的男子未清楚露臉但的確是南宮珉無誤，聲音卻是由大家覺得非常耳熟的「具元本部長」李俊昊特別演出！

8月4日剛剛播出的MBC新劇《戀人》，描述歷經動盪的丙子之亂，村落中戀人們的愛情與百姓們的頑強生命力。而南宮珉也在一登場就吸引觀眾們的目光，滿臉血痕站在海邊夕陽下的悲壯情懷，難道已暗示了悲劇的結局？劇情拉回飾演吉彩的安恩真與外來書生李張灦（南宮珉飾）的精采相遇，兩人的表現也讓觀眾們覺得相當有趣，印象深刻。不過更令觀眾們驚豔的是這個熟悉的聲音。



在《戀人》第1集當中，李俊昊以美聲演出登場，女主角柳吉彩（安恩真飾）夢想著遇上完美的另一半，她一路追逐紅線奔跑到海邊，夕陽下站著一位公子正在等著她，吉彩拉起了紅線並走到公子身邊，此時公子說：「我在等妳，在這裡，等待了許久」，讓安恩真忍不住在夢中獻吻。李俊昊低沉嗓音與清楚咬字，再度令人想起《衣袖紅鑲邊》中的李祘。



李俊昊與南宮民曾於2017年共同演出電視劇《金科長》，兩人也因此結為好友，2021年兩人也各自在MBC有著發光發熱的演出，南宮珉是以獨特特務魅力《黑色太陽》表現出色，李俊昊則是以《衣袖紅鑲邊》引發話題討論。本次李俊昊也展現情義相挺，在《戀人》第一集就以迷人嗓音登場，讓觀眾們相當驚喜。大家還記得李祘的聲音嗎? 快看下面的影片回憶一下!



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