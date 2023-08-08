美珠台湾美照话题也太丰富XD 修图修到大楼弯掉、散发像《恶鬼》金泰梨、影印店招聘公告有问题

美珠（李美珠）上月在Instagram发布了多张在台湾拍摄的照片，一些很寻常的地点如牛肉面店，在她美貌衬托之下似乎都不一样了，吸引许多台湾人留言称赞。

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搞笑的是，她担任固定班底的《玩什么好呢》（玩甚么好呢）最新一集开场，成员们调侃她「穿得太裸露」都不知道该不该按赞，刘在锡还说：「后面的大厦弯了，怎么回事？」揪出美珠疑似修图修过头，把景物都修弯了，但美珠自己都很惊讶，还极力反驳不是自己弄的。



其他人依然你一言我一语：「这种程度就是豆腐渣工程，要上新闻才行！」「这都是她一点一滴自己修的！」「现在这个嘴巴也很奇怪！」「她把嘴巴往后缩，所以大厦就跟著凸出来*了！」「嘴巴缩那么厉害，都不是她的嘴了！」（*此应Haha口误，跟著凹进去才对）



美珠还有支修过头的短影片被当庭广众放出来，大家一看又开始疯狂调侃：「这又不是她的脸！」「眼睛怎么回事？」「都换了！」「再这样下去会只剩一只眼睛！」美珠羞愧到跑去工作人员电脑前想关掉画面，岂知她又有一则Instagram限时动态被翻出来，是她分享别人说她像金泰梨的内容，照片也是台湾所拍。可想而知她又被成员们一阵轰炸，说她是不是被‎恶鬼附身，就算解释只是发型相像还是下跪道歉了XDD。



美珠在台湾拍的照片引发的话题还不止这些！她持续上传的照片中，一张在影印店前面拍的回眸照，有人不解韩星为何都拍很丑的街景，或说一样的街景美珠来拍就是不一样，但搞笑是，有网友大歪楼指出「影印店招人限女性违法了吧」，留言获1800次赞！



而在上述《玩什么好呢》内容播出后，她的贴文就不时有网友会来留言，如「刘在锡：那个桥是不是弯了？」「先确认窗户是不是弯了」「飞机弯了的话会出大事的」，其中一系列也是在台湾的照片，滑到最后一张是在电话亭讲电话，这又让台湾网友觉得很特别地留言「在电话亭拍照有够可爱」。



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