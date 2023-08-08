BLACKPINK 全員發文慶祝「出道7週年」！是否續約備受關注，YG相關人士：「最快本月底公開」

今日（8日）是 BLACKPINK 迎出道7週年，YG娛樂表示爲了不辜負粉絲們的喜愛和期待，策劃豐富多彩的活動。

首先，是在 Weverse 上發放包含有關 BLACKPINK 提問的《BLACKPINK考試》試題，得到了好評，之後還計劃增加特別的內容。此外在星巴克購買 BLACKPINK 飲料及食品還會得到七週年紀念貼紙。



BLACKPINK 表示：「非常感謝一直給予我們無私支持的粉絲們，更加期待今後與 BLINK 一起的日子，我們認真準備了能夠愉快享受的內容，希望大家多多期待。」而成員們也通過個人 IG 上傳四人合照。



隨著 BLACKPINK 的7年合約結束，是否續約備受關注。YG相關人士表示：「續約問題仍在討論中，不知道什麼時候會確定和公告。現在 BLACKPINK 正在進行世界巡演，最快將於本月底公開續約與否。」

而2016年8月8日出道的 BLACKPINK 每次發表新曲都大受歡迎，成爲世界頂級女子組合。更是 K-POP 女子組合首次登上雙百萬銷量排行榜、Billboard 200 1位、亞洲藝人首次出擊科切拉音樂節、海德公園音樂節的頭牌藝人，寫下各種里程碑。



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