INFINITE名曲Killing Voice串燒喚醒回憶！聖圭瞬間抓音準，實力太強引發話題

二代超人氣男團INFINITE 31日回歸,已登上上各大節目宣傳,包括許多二代團登上的YouTube頻道dingo music節目《Killing Voice》,帶給粉絲回憶殺與頻頻的驚呼!

INFINITE 17首Killing Voice曲目如下:

1.〈Come Back Again〉

2.〈Be Mine〉

3.〈Paradise〉

4.〈Can U Smile (Broadcasting Ver.) 〉

5.〈Tic Toc〉

6.〈Nothing’s Over〉

7.〈Man In Love〉

8.〈Cover Girl〉

9.〈Julia〉

10.〈那年夏天〉

11.〈BTD (Before The Dawn)〉

12.〈The Chaser〉

13.〈Bad〉

14.〈The Eye〉

15.〈Tell Me〉

16.〈New Emotions〉

17. 〈Together〉

僅僅17首肯定沒有滿足大家吧?底下有則熱門留言多達6500多個讚,他說:「說實話大家都知道吧……還有很多沒唱的名曲……希望INFINITE能再出演一次Killing Voice……」還有很多留言稱讚INFINITE是歌唱各有特色且實力極佳的團體,有人這麼說:「很神奇的是,INFINITE的嗓音都是各有特點很獨特的,但大家一起唱卻感覺很和諧。」獲近1900個讚。還有則留言「我很喜歡二代愛豆們重新復興……希望能再穿透天空」收穫1.3萬個讚數,數據驚人,可見非常有共鳴。

此外,推特有名網友特別剪輯隊長兼主唱的聖圭演唱〈The Eye〉片段,寫下:

「聖圭突然用雙手抱頭,怎麼回事?原因一看就知道了。」原因正是音樂直接切入〈The Eye〉Killing Part,音樂才幾秒鐘聖圭就要唱了,回頭一看聖圭作勢摀住耳機,應是集中精神在等開唱,此片段吸引大批網友分享,破萬轉發!有人稱讚聖圭能瞬間抓住音準且展現出的爆發力太強,更有人感嘆:「這瘋狂的歐巴脖子是戴上自動調音器嗎?」



인피니트 킬링보이스 - 태풍



성규 갑자기 두 손으로 머리 부여잡길래 뭐지?? 했는데 이유는 보시면 압니다 pic.twitter.com/dRFddVzPOA — 성규 저장소 (@save_sungkyu) August 1, 2023

아니 성규도 성규지만 난 진짜 동우 보컬 들을때마다 너무.. 너무 멍해짐

이 정신없는 오빠는 목에 오토튠을 달고 있나요? https://t.co/AjVDs5NN2o — (메인트..봐주실..)-봉달 (@BONGDAAL) August 2, 2023

文末當然要再聽聽INFINITE新歌〈New Emotions〉,還有聖圭前陣子的solo回歸曲〈Small Talk〉,當時他獨自登上《Killing Voice》唱往年solo曲的反響也相當好呢!



